Кому противопоказан мед? Мнение диетолога

Накануне православные христиане отмечали Медовый спас. Хотя бытует мнение, что это полезная сладость, диетолог-нутрициолог Дарья Русакова с этим не согласна.

Противопоказания

Есть случаи индивидуальной непереносимости меда, но самую большую опасность он представляет для больных сахарным диабетом. Высокий гликемический индекс продукта приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови.

«В меде большое количество углеводов, — объяснила доктор Русакова. — Он приравнивается по биохимическому индексу к сахару».

Риск ожирения

Чтобы получить всю пользу содержащихся в меде веществ, нужно есть его в огромных количествах. Столько сахара и простых углеводов в рационе может привести к появлению лишнего веса, проблемам с сосудами, кожей, повышению риска ожирения, сахарного диабета и других заболеваний.

Недоказанная польза

Русакова полагает, что данные о переизбытке микроэлементами и витаминами, — пример успешного маркетингового хода. Это выгодно производителям меда, но для здоровья людей большой пользы не несет.

Риск

Пасечники настаивают, что только собранный любящими руками профессионалов мед по-настоящему полезен. Но на практике сертификат об отсутствии канцерогенов, искусственных примесей и вредных веществ обычно есть у крупных производителей. Непроверенные продавцы могут лгать о качестве своей продукции.

«Неизвестно, где пчелы его собирали, где он хранился», — напомнила диетолог.

Как быть?

При отсутствии явных противопоказаний к употреблению меда нет нужды отказывать от этого лакомства. Но стоит заметно сократить его количество в рационе, ограничившись парой чайных ложек в первой половине дня, сообщает канал «Москва 24».

Использование меда в приготовлении блюд на основе творога и других молочных продуктов позволяет нейтрализовать быстрые углеводы, чтобы не допустить скачков уровня сахара в крови. Это опасно не только для диабетиков, но и для здоровых людей.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение фитотерапевта о пользе меда.