Груша, яблоко, банан: как скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

Чтобы от ваших фотографий нельзя было оторвать глаз, а недостатки казались достоинствами, важно смещать акценты с «проблемных» зон на те части тела, которыми вы гордитесь. Как сделать это с помощью правильного подбора одежды, 5-tv.ru рассказала модный эксперт, актриса и модель Анна Бжедугова.

Всего принято выделять пять видов женской фигуры: «груша» (тонкий верх и широкий низ); «яблоко» (широкая талия и большой животик); «банан» (полностью пропорциональная фигура); «морковь» (широкие плечи и узкие бедра) и «песочные часы» (пышная грудь и широкие бедра при тонкой талии).

Еще недавно идеальным типом фигуры было принято считать «песочные часы». Однако сегодня, уверяет модель, совсем необязательно гоняться за стандартными параметрами тела. Так, глянцевые журналы стали все чаще выбирать в качестве моделей девушек с разными параметрами фигуры.

Мода движется к эксклюзивности и принятию того, что все люди разные и имеют право быть представленными в рекламных каталогах крупных брендов. При этом худым от природы девушкам в этом случае совершенно не нужно полнеть — в моде естественность и индивидуальность. Однако, чтобы выглядеть красиво на фотографиях, стоит использовать некоторые приемы.

«Самая широкая часть российских женщин, в большинстве случаев, это бедра», — считает эксперт.

Чтобы не делать на них акцент, Анна рекомендует смещать внимание на другие части тела. Например, модель предлагает надевать пиджак с большим вырезом, акцентируя внимание на талии поясом или ремнем. Так вы подчеркнете стройность талии, силуэт груди и визуально удлините ноги.

Также можно надеть под пиджак обтягивающие джинсы или брюки. Главное, чтобы акцент всегда оставался на талии. Даже если вы выберете не пиджак, а топ или маечку. Пояс при этом никогда не должен быть расположен слишком низко — такие гардеробы подходят только очень высоким девушкам, уверяет Бжедугова.

Ну а самое главное — выделять и подчеркивать самую красивую часть тела. Если у вас красивые ключицы, шея или плечи, можно смело выбирать топы на тонких бретелях безо всего, но обязательно с акцентом на талии.

Такой лук можно сочетать, например, с удлиненными обтягивающими брюками, джинсами или юбками. Ну а если вам повезло, и вы обладаете длинными ногами, то мини — это ваш выбор. Высота юбки ниже колен, по мнению эксперта, тоже будет отлично смотреться.

И помните, что вы красивы с любыми физическими данными. И всегда есть способы визуально сделать внешность еще привлекательнее.

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