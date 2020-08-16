День Антона Вихровея или Исаакий-Малинник: что можно и опасно делать 16 августа?

Согласно православному календарю, 16 августа — день поминовения епископа Новгородского Антония Римлянина. Осиротевший в юном возрасте, по достижению 18 лет он принял монашеский постриг, большую часть имущества, нажитого родителями, раздал бедным, а остальную — заточил в бочку и выбросил в море. Во времена христианских гонений Антонию пришлось покинуть разграбленную обитель. Единственное укромное место он нашел в скале, где и провел порядка 12 месяцев.

По преданию, однажды стоя у подножия горы, он вдруг услышал сильный треск — откололся камень под его ногами. Вместе с ним святой очутился в море, но не погиб, а напротив, за три дня преодолел на глыбе все Средиземное море, Атлантику, Ладожское озеро, Неву и Волхов и очутился в Новгороде в канун Рождества Пресвятой Богородицы.

В чужом краю он не знал ни языка, ни традиций. Однако местный епископ Никита его не бросил: помог адаптироваться и даже воздвигнуть монастырь в честь его чудного спасения. Управлял обителью Антоний порядка 16 лет, а после смерти его пост занял приемник — инок Андрей.

В народе этот день прозвали Антоном Вихровеем, поскольку погода зачастую стояла холодная. Считалось, что теперь природой повелевает не лето, а приближающаяся осень.

Как это не удивительно, но на Руси 16 августа отмечали еще один праздник — Исаакий-Малинник. Такое необычное название напрямую связано со сладкой ягодкой — малинкой, поспевающей к этому периоду.

Что можно делать 16 августа?

Этот день идеален для дальних поездок. Если давно не виделись с друзьями или родственниками — обязательно берите их за компанию.

На Исаакия-Малинника женщины традиционно варили варенье. На Руси существовало поверье, что заготовленные сегодня снадобья будут обладать целебными свойствами.

16 августа — прекрасный день для заключения браков. А рожденный сегодня малыш всю жизнь проведет, не зная забот.

Тот, кто плодотворно поработает сегодня в огороде, может рассчитывать на большой урожай в грядущем году.

Что запрещено делать в День Антона Вихровея?

В этот день строго-настрого запрещалось убираться дома. А в особенности подметать, вытирать пыль и выносить мусор. Считалось, что после можно остаться с «чистым» — пустым — кошельком.

При этом лениться сегодня — тоже тяжкий грех. Предки верили: тот, кто проведет день Антона Вихровея в кровати, вскоре сляжет с тяжелым недугом.

Ругаться и выяснять отношения 16 августа также не стоит. В противном случае — маленькая ссора может обернуться большой бедой.

Приметы на Исаакия-Малинника

Какая погода стоит на дворе 16 августа — таким и будет октябрь;

Увидеть сегодня медведя — к прекрасным новостям;

Если домашние птицы начали линять — жди заморозков;

Если ветер подует с юга — зима будет очень снежной;

Сны в ночь с 15 на 16 августа предупредят вас о чем-то важном. Если в них присутствуют яркие сюжеты — это к добрым переменам.

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