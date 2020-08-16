🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 августа, Луна в знаке Рыб — не лучшее время для решения юридических вопросов, а также вложения денег. Если очень хочется — потратьте некоторое количество на себя. Главное, чтобы покупки доставляли удовольствие.

♈ Овен

Овен, в вашей жизни наступил решающий период! Вселенная напоминает: все, что происходило с вами ранее — не случайность. Можете, наконец, позволить себе сделать глубокий вдох и открыться чему-то новому и прекрасному. Только не форсируйте события: наслаждайтесь моментом!

Космический совет: вы достигли колоссального прогресса! Теперь можно и отдохнуть.

♉ Телец

Цель — вот, чего вам сегодня не хватает, Телец. В последнее время вы слишком расслаблены и не сильно заинтересованы в каких-то свершениях. Чем вызвана эта апатия? Возможно, стоит взять два-три дня на отдых, чтобы с новыми силами ринуться в бой? Подумайте об этом.

Космический совет: ваши силы истощены. Сделайте паузу, но не останавливайтесь на достигнутом.

♊ Близнецы

Близнецы, нет ничего плохого в том, чтобы воспринимать перемены с некоторой настороженностью. Но не думаете ли вы, что Вселенная постоянно делает вам плохие сюрпризы? Конечно, порой не мешает задуматься о собственном поведении и, возможно, сменить тактику ведения игры. Но при этом, пожалуйста, оставайтесь собой.

Космический совет: не бойтесь кардинальных перемен. Порой они — единственный шанс изменить жизнь в лучшему.

♋ Рак

Рак, если вам показалось, что вы слишком загружены и нет больше сил «тащиться в гору», смело снимайте с себя часть обязанностей. Не бойтесь отказывать людям, а также перепоручать кому-то личные дела. Как говорится: «Разделяй и властвуй». В противном случае не за горами нервный срыв.

Космический совет: не бойтесь просить о помощи окружающих, если в данный момент она вам необходима.