🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 августа, Луна в Рыбах предостерегает от принятия серьезных решений. Лучше потратить время на активный отдых или посвятить себя искусству.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 августа, Луна в знаке Рыб — не лучшее время для решения юридических вопросов, а также вложения денег. Если очень хочется — потратьте некоторое количество на себя. Главное, чтобы покупки доставляли удовольствие.
♈ Овен
Овен, в вашей жизни наступил решающий период! Вселенная напоминает: все, что происходило с вами ранее — не случайность. Можете, наконец, позволить себе сделать глубокий вдох и открыться чему-то новому и прекрасному. Только не форсируйте события: наслаждайтесь моментом!
Космический совет: вы достигли колоссального прогресса! Теперь можно и отдохнуть.
♉ Телец
Цель — вот, чего вам сегодня не хватает, Телец. В последнее время вы слишком расслаблены и не сильно заинтересованы в каких-то свершениях. Чем вызвана эта апатия? Возможно, стоит взять два-три дня на отдых, чтобы с новыми силами ринуться в бой? Подумайте об этом.
Космический совет: ваши силы истощены. Сделайте паузу, но не останавливайтесь на достигнутом.
♊ Близнецы
Близнецы, нет ничего плохого в том, чтобы воспринимать перемены с некоторой настороженностью. Но не думаете ли вы, что Вселенная постоянно делает вам плохие сюрпризы? Конечно, порой не мешает задуматься о собственном поведении и, возможно, сменить тактику ведения игры. Но при этом, пожалуйста, оставайтесь собой.
Космический совет: не бойтесь кардинальных перемен. Порой они — единственный шанс изменить жизнь в лучшему.
♋ Рак
Рак, если вам показалось, что вы слишком загружены и нет больше сил «тащиться в гору», смело снимайте с себя часть обязанностей. Не бойтесь отказывать людям, а также перепоручать кому-то личные дела. Как говорится: «Разделяй и властвуй». В противном случае не за горами нервный срыв.
Космический совет: не бойтесь просить о помощи окружающих, если в данный момент она вам необходима.
♌ Лев
Лев, в вашей жизни настало время романтики и любовных приключений! Не бойтесь говорить с партнером о сокровенных желаниях и смело экспериментируйте. Все это позволит зарядиться той самой положительной энергией, которая впоследствии станет стимулом к развитию.
Космический совет: любовь — это то, что сегодня первично.
♍ ДеваДева, Вселенная напоминает: игнорировать тайные послания и знаки — верный путь к несчастью. Вы, кажется, запутались в сложной ситуации. Но выход из нее найти помогут лишь люди и вещи, которые давно вас окружают. Присмотритесь и прислушайтесь.
Космический совет: пора двигаться дальше. Но для начала — избавьтесь от лишнего мусора.
♎ Весы
Весы, порой нет ничего плохого в том, чтобы нажать на «паузу». Постоянный стресс загоняет вас в тупик. Запомните: иногда стоит сказать «нет» окружающим, чтобы впоследствии не стать заложником обстоятельств. Вы обязаны пересмотреть свое отношение к миру. И помните: вы никогда никому и ничем не обязаны.
Космический совет: отложите решение важных дел на несколько дней. Вам необходимо отдохнуть и проанализировать обстановку.
♏ Скорпион
Когда кто-то задевает наши чувства, вспоминая о прошлых проблемах, становится не по себе. Это словно соль просыпать на рваную рану. Но жизнь порой жестока. Научитесь смело смотреть правде в глаза и не оправдываться перед противником. Сегодня лишь мудрость и спокойствие помогут преодолеть вам барьеры.
Космический совет: превратите недостатки в достоинства — в этом ваша сила.
♐ Стрелец
Стрелец, бывают дни, когда нужно собраться с духом и сделать грандиозный прорыв. Однако бывают и моменты, когда лучше сделать два шага назад, чтобы лучше сориентироваться в ситуации и принять верное решение. Сейчас вам идеально подходит роль наблюдателя. Не спешите действовать.
Космический совет: не испытывайте судьбу. Лучше — проанализируйте прожитое и сделайте выводы.
♑ Козерог
Это воскресенье идеально подходит для вашего отдыха, Козерог! Побалуйте себя чем-нибудь оригинальным. Ну, или хотя бы примите ванну с шампанским или вызовите на дом личного массажиста. Вселенная хочет, чтобы вы помнили творцом чьей судьбы являетесь. И не забывали: самое лучшее и главное, что есть у вас — вы сами.
Космический совет: вы заслуживаете счастья, поэтому не смейте отказывать себе в маленьких удовольствиях.
♒ Водолей
Сегодня, Водолей, у вас насыщенный день! Смело беритесь за необычную работу, отправляйтесь в путешествия и ставьте грандиозные цели! Главное — не ленитесь. Вам следует направить жизненную энергию на созидание, чтобы вскоре получить приятные бонусы. Дерзайте!
Космический совет: не бойтесь мечтать о многом. У вас есть все шансы на успех!
♊ Рыбы
Каждому человеку необходимо периодически погружаться в личное пространство, Рыбы. Это абсолютно нормально. В последнее время вы находились в слишком нервной обстановке. Что ж, настала пора избавиться от негатива. Позвольте себе любить и мечтать.
Космический совет: не бойтесь собственных желаний. Интуиция редко подводит.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа.
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