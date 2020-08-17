Авдотья Огуречница: почему 17 августа нельзя одалживать деньги

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Валентин Черников
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На Руси к этому дню старались собрать весь урожай огурцов, когда они еще сохраняют вкус и полезные свойства.

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Фото, видео: globallookpress.com / imagebroker/Siegfried Kramer, imagebroker/Harald Theissen; racurs.ua; Известия / Александр Казаков

Православные верующие чтят память преподобной мученицы Евдокии Римляныни. Жившая в IV веке святая воспитывалась по христианским традициям, за что вместе с тысячами единоверцев ее схватили персидские власти. Во время заключения она поддерживала других узников и обратила в веру многих людей. Персидские волхвы заставляли Евдокию отречься от Христа, но та отказалась и выдержала все мучения. За это ее бросили в темницу и затем обезглавили.

На Руси имя Евдокия обрело просторечную форму Авдотья. В народном календаре день памяти святой получил название Авдотья Малиновка и Огуречница. Как следует из названий, в этот период крестьяне занимались урожаем.

Что можно делать 17 августа?

На Авдотью наши предки собирали последний урожай огурцов. Считалось, что лишь до этого дня овощи сохраняют вкус и полезные свойства. Детвора спешила в лес, где поспевала дикая малина. Из нее делали варенье, пекли пироги с начинкой. О целебных свойствах малины известно с древних времен. Она помогает при лихорадке, способствует лечению болезней желудочно-кишечного тракта.

Что нельзя делать 17 августа?

Согласно поверьям, сегодня нельзя одалживать деньги. Иначе они перестанут водиться в семье, пишет Утро.ру. День также неблагоприятен для торговли. На Авдотью лучше не заключать сделки, чтобы не остаться в убытке.

Приметы на 17 августа

  • Если в этот день идет дождь, до середины октября не будет осадков;
  • Теплая и приятная погода — к хорошему ноябрю.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа.

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