🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 августа, Луна в знаке Лев благоприятствует начинаниям, однако с решением важных финансовых вопросов лучше повременить.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 августа, Луна находится в знаке Лев — в это время можно смело воплощать в жизнь свои идеи, практически все знаки зодиака почувствуют прилив энергии. Однако решение финансовых вопросов лучше отложить, так как возможны потери в этой сфере.
♈ Овен
Это может показаться парадоксальным, но горе порой помогает найти выход. Она заставляет нас осознать старые раны и травмы, которые теребят наши души с незапамятных времен, и побуждает нас открыть портал для глубокого исцеления и интеграции. Вы вспоминаете моменты, которые угрожали сломить вас. Во всяком случае, они придали вам силу характера и открытость, которыми вы обладаете сегодня.
Космический совет: это период глубокого исцеления и интеграции.
♉ Телец
Они говорят: «Что посеешь, то и пожнешь». Как первый из земных знаков, вы обладаете глубоким пониманием этой философии. Итак, почему вы уклоняетесь от реализации задуманного? Нет, вы не сможете свернуть горы за одну ночь, но в конце концов вы сдвинете эту глыбу. Помните о конечной цели, когда будете двигаться вперед.
Космический совет: расслабьтесь и осуществите задуманное.
♊ Близнецы
Близнецы, бывают моменты, когда мы находимся на правильном пути, но не можем видеть конечный пункт назначения из-за тумана, который оказался на нашем пути. Не позволяйте обстоятельствам разочаровывать вас. Вы там, где должны быть. Делайте шаг за шагом и знайте, что успех, которого вы заслуживаете, в конечном итоге станет вашим.
Космический совет: вы там, где должны быть.
♋ Рак
Раки, вы перестали верить любовникам, которые дают обещания в предрассветные часы только для того, чтобы исчезнуть на рассвете. В этом месяце вы настроены на другие отношения. Это тот, кто будет рядом с вами в самый шторм держать за руку, когда вы не верите в себя.
Космический совет: вы готовы к новому роману.
♌ Лев
Изменения редко бывают легкими, но они сближают нас с настоящим, которым мы должны жить. Распахните настежь двери, которые перед вами. Наберитесь смелости, чтобы пройти через них. Слушайте свое сердце, и оно подскажет верную дорогу.
Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.
♍ Дева
Девы, контракты, электронная почта и документы — сегодня в вашей штаб-квартире напряженный день. Но вы готовы приложить все усилия, зная, что они приведут к великолепным наградам. Сегодня также прекрасный день, чтобы инвестировать в свои личные проекты. Никогда не угадаешь, что откроется в процессе!
Космический совет: инвестируйте в свои личные проекты.
♎ Весы
Весы, вы подвергаете сомнению планы, которые ранее построили. Но ваши действия мотивированы не отрицанием, они продиктованы стремлением к свободе. Вы больше не чувствуете потребности угождать другим, чтобы получить их одобрение или подтверждение. Простое слово «нет» создаст пространство для исследования того, что действительно резонирует с вашей душой. Берите быка за рога.
Космический совет: обретите свободу.
♏ Скорпион
Скорпионы, если не сейчас, то когда? Время рисковать. Это правда, что некоторые вещи в нашей жизни предопределены. Но это не значит, что нам не дарована свобода воли. Вы можете многое изменить в сценарии жизни, когда осознаете свой потенциал.
Космический совет: время рисковать!
♐ Стрелец
Стрельцы, единственное, чему мы одновременно рады и противимся этому, так это перемены. Но возможности, которые вы привлекли, совсем не случайны. Они были внесены в ваш опыт благодаря божественному вмешательству вашего высшего «я». Так что не бойтесь входить в двери, которые открываются прямо сейчас. Прислушайтесь к тому, что говорит вам ваше сердце.
Космический совет: ваше сердце знает все ответы.
♑ Козерог
Козероги, вы что-то выигрываете, в другой раз — теряете. Такова жизнь. Но проблема в том, что мы склонны уделять больше внимания последнему. Направьте свой взгляд на все, что у вас получается, и знайте, что со временем вы сможете повернуть колесо фортуны в нужную вам сторону. Бросьте себе вызов сделать что-то, что выходит за рамки вашей зоны комфорта, и посмотрите, как на это реагирует Вселенная.
Космический совет: бросьте вызов неудачам.
♒ Водолей
Водолей, мы проводим так много времени, сравнивая мнения других с нашим собственным, глядя на себя глазами окружающих. Это история вашей жизни, помните об этом. Следовательно, решение должно быть принято вами.
Космический совет: прислушайтесь к себе.
♊ Рыбы
Рыбы, день, когда вы сажаете семя, не является днем, когда вы едите плод. Этот этап вашей жизни требует, чтобы вы проявили терпение и ухаживали за своим «садом» с любовью и заботой. Результаты будут великолепны — в этом вы можете быть уверены. Но это не значит, что страх и неуверенность в завтрашнем дне не будут время от времени брать над вами верх.
Космический совет: будьте терпеливы.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа.
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