Как хлопковая одежда может защитить от коронавируса — результаты исследования

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Нюра Незванова
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По мнению ученых Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета, при взаимодействии одежды из хлопка и SARS-Cov-2 вирус деградирует.

Как хлопковая одежда может защитить от коронавируса — результаты исследования

Фото: Известия / Сергей Коньков

Одежда из хлопка — неблагоприятная среда для COVID-19. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследования ученых из расположенных в Канаде Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета. Специалисты установили, что при взаимодействии SARS-Cov-2 и ткани, состоящей из 100% хлопка, вирус деградирует через сутки и зафиксировать его не представляется возможным.

Если положить одежду из хлопка в шкаф, через 24 часа — она станет ковид-безопасной, уверен ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Он также считает необходимым исследовать и другие ткани на предмет «выживаемости» SARS-Cov-2.

Специалисты считают, что использование защитных масок из хлопка для обычных граждан способно частично обезопасить их от инфекции. По их мнению, даже три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19.

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