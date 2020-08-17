Из чего состоит идеальное моющее средство и как понять, что оно работает?

В течение всей жизни человек так или иначе сталкивается со множеством химикатов. При том, постоянными «спутниками» являются разнообразные моющие средства. Конечно, нельзя отрицать того факта, что они значительно облегчают нам существование, но так ли безопасны — большой вопрос.

В беседе с 5-tv.ru, педагог ХимЦентра Президентского ФМЛ № 239 Денис Байгозин раскрыл всю правду о стиральных порошках и средствах для мытья посуды и очистки кухни. В частности, объяснил, стоит ли доверять товарам подобного типа с отметкой «Эко» и в чем принципиальное отличие дорогих средств от доступных.

Состав моющего средства

Для начала эксперт объяснил, что любые химические средства подразделяются на две большие категории: кислотные и щелочные. Первые служат для растворения серьезных загрязнений вроде известкового налета и ржавчины. Другие имеют более «щадящий» состав и просто отделяют грязь от поверхности.

Первый и главный компонент моющего средства — поверхностно-активные веществ (ПАВ). Их отсутствие говорит о том, что перед нами все что угодно, только не то, что мы искали. ПАВ бывают двух типов — ионные и неионные. Первые выполняют функцию очистки, вторые — устраняют избыточную пену.

Второй неотъемлемой составляющей являются соли и комплексообразователи. В идеальном моющем средстве присутствуют и силикаты, и карбонаты, а также трилон Б.

«Это все необходимо для образования щелочной среды, и для того, чтобы удалить ржавчину. Если у нас на одежде ржавчина, а мы не хотим использовать для ее удаления средство для унитаза, то в моющем средстве для этого есть эти компоненты», — пояснил Денис Байгозин.

На третьей позиции — отбеливатели. Они бывают химические (хлорные и кислородные) и оптические. Первые — разрушают грязь под воздействием химической реакции — она окисляется. Оптические — ее просто маскируют.

«Вы, наверное, все помните при накрахмаливание. Оно никуда не делось. Если в вашем стиральном порошке написано „оптический отбеливатель“, это значит, что очень мелкий голубоватый порошок покрывает вашу одежду, и вам кажется, что она чистая. Мое мнение, что использовать это нежелательно», — заметил эксперт.

На четвертом месте — отдушки и красители. По словам химика, эта позиция имеет особое значение при продаже товара. Так, согласно многочисленным исследованиям, потребитель охотнее выбирает средство с приятным запахом и ярким внешним видом. При этом на качестве работы данная «опция» никак не отразится.

Идеальная цена

Говоря об оптимальной стоимости моющего средства, Денис Байгозин заметил, что здесь следует учитывать сразу несколько факторов. Так, в самом дешевом вероятнее всего содержится стиральная сода, поэтому его цена приблизительно равна соде пищевой из соседнего супермаркета. А вот верхняя планка пределов не имеет. В данном случае все зависит от того, сколько человек готов переплачивать за товар и почему. В среднем, суперсовременный и очень качественный не стоит дороже 1000 рублей за один килограмм.

Полезно или опасно?

Сегодня многих привлекает наклейка «Эко» на моющем средстве. Однако, как это не прискорбно, чем выше экологичность товара, тем хуже он работает.

«Если мы добавим все компоненты в избытке, сделаем много ПАВ, сделаем очень щелочную среду и добавим фосфаты, то это будет разрушать экосистему. Запредельно дорогие экологичные моющие средства, к сожалению, работают плохо, и при этом неэкологичны. Если вы выбираете экологичность, то должны посмотреть сертификаты у поставщика. Очень часто даже в эко-магазинах продаются подделки за большие деньги», — напоминает химик.

На вопрос: «Есть ли способ узнать наверняка, работает ли конкретное моющее средство?» - эксперт ответил, что все познается на практике. Так, достаточно лишь раз постирать одежду без порошка или помыть посуду в горячей воде, чтобы сравнить эффект. Если разницы нет, то зачем переплачивать?

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