В каких случаях можно уходить с работы пораньше в свой день рождения?

Верховный суд РФ восстановил на работе сотрудницу компании «Волгофарм», которая была уволена за то, что в свой день рождения ушла с работы на четыре часа раньше положенного. Женщина обосновала свой поступок тем, что у них в компании сложилась соответствующая традиция и, кроме того, она заранее предупредила своего непосредственного руководителя.

Тем не менее в ходе одной из проверок работодатель выявил факт ухода с работы раньше времени и уволил сотрудницу за прогул. Россиянка подала жалобу в суд, который вынес решение о ее восстановлении, однако вскоре признал увольнение законным.

В итоге женщина подала кассацию в Верховный суд РФ, который отказался признать правомерным решение апелляционной инстанции.

В то же самое время, как стало известно из судебного постановления, данное решение вовсе не означает, что Верховный суд разрешил россиянам уходить с работы пораньше в свой день рождения. Этот вопрос не был предметом рассмотрения в соответствующем иске.

Юрист компании K& G Кирилл Радюк объяснил 5-tv.ru, в каком случае суд встанет на сторону работника, который в свой праздник ушел домой раньше окончания рабочего дня и может ли подобная ситуация стать прецедентом в России.

По его словам, в вышеназванном случае суд принял во внимание ту практику, которая сложилась в трудовом коллективе и настоял, что соответствующая традиция не является достаточным основанием для увольнения.

С другой стороны, пояснил юрист, сам работник должен доказать, что ранний уход с работы в день рождения является практикой.

«Привести своих работников, который так делали. Привести своих знакомых, которые бы сказали, что она работает 20 лет, и из этих 20 лет она 19 на свой день рождения уходила раньше, потому что у них так сложилось», — сказал Радюк, добавив, что суд не сможет проигнорировать такие свидетельские показания.

Кроме того, хотя бы один из работников обязан прямо или косвенно подтвердить, что свое согласие на отгул дал непосредственный начальник. Это, по словам юриста, станет «безусловным основанием» для восстановления на работе.

По мнению юриста, к вопросу об увольнении сотрудника работодатели должны подходить более ответственно.

«Здесь не хватит составить акт, формально взять какие-то объяснения через два дня и сделать запись в трудовой книжке, что уволен. Этого недостаточно, тем более в нынешней ситуации», — объяснил Радюк.

Он также посоветовал работникам, у которых есть важная причина отпроситься с работы, быть более осторожными. По его словам, для того, чтобы покидание рабочего места более чем на четыре часа не засчитали за прогул, необходимо составить письменное обращение и получить на него согласие работодателя. Кроме того, возможен вариант, что сотрудник предварительно уведомит своего начальника об отгуле.

«Даже если работодатель не даст прямого согласия на это, тем не менее, за это можно будет зацепиться судье и дальше это как-то раскрутить. Что у сотрудника была весомая необходимость и он даже заранее уведомил. И проблема работодателя, что он не подстраховался, зная о том, что такая вероятность может случиться», — сообщил юрист.

Комментируя вопрос, может ли вышеописанный случай стать прецедентом, Радюк заявил, что в России работники в принципе сильно защищены законом. Поэтому любые нарушения со стороны работодателя зачастую трактуются в пользу работников.

«Если действительно работодатель не подстраховался и не собрал доказательную базу; не подумал о том, что этот работник не надлежащим образом исполняет свои обязанности и это было многократно, если он собрался морально его уволить — это одна сторона медали. Если же это произошло спонтанно, скорее всего сотрудник будет восстановлен», — пояснил юрисконсульт.

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