Названы повышающие настроение продукты. И это не шоколад и не бананы
По словам диетолога Маргариты Королевой, злоупотребление шоколадом может привести к обратному эффекту.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, digifoodstock.com, Danita Delimont Stock Photograph, Nestle Japan, West Coast Surfer; imagebroker/Ralph Kerpa; Instagram @margaritakoroleva.ru
Продукты, которые повышают уровень «гормонов счастья» — серотонина, дофамина и эндорфина — перечислила в интервью ФАН диетолог Маргарита Королева. И это не шоколад и бананы, которые принято считать источниками хорошего настроения. Напротив, по словам специалиста, шоколад действительно способен повлиять на эмоциональное состояние благодаря содержащемуся в нем фенилэтиламину (химическому соединению, стимулирующему чувство удовольствия), но эффект будет кратковременным. А за ним может последовать глубокая депрессия, поскольку организм перестает вырабатывать гормоны самостоятельно.
Чтобы настроение было хорошим, по словам Королевой, человек должен быть здоров, а для этого необходимо питаться правильно. Рацион должен состоять из пищи животного и растительного происхождения.
«Речь идет о мясе, рыбе, птице, а также о бобовых, семенах и орехах. Они формируют сами гормоны. Кроме того, нормальный гормональный фон создается за счет полезных жиров, поскольку они принимают участие в формировании серотониновых молекул», — пояснила специалист.
Важно также, чтобы в пище содержалось достаточное количество антиоксидантов, которые поддерживают биохимические процессы и обеспечивают выведение из организма вредных веществ. Их можно получить из ярких желтых, красных и оранжевых овощей и фруктов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой завтрак диетологи считают самым полезным.
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