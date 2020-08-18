🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 августа, некоторым знакам зодиака пора предпринимать решительные шаги для воплощения своих идей, а кому-то забыть старые обиды.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 августа, Луна находится в знаке Лев — отличное время для того, чтобы провести его с близкими. Подходящий период для новых знакомств и возобновления старых связей. Однако важно постараться избавиться от гордыни и высокомерия, это может помешать наладить отношения.
♈ Овен
Овны, общество всегда будет отягощать вас обязанностями, а кто-то говорить о том, что вы недостаточно «взрослый». Но вы рано поняли, что спешить некуда. Сегодня важно почувствовать себя ребенком, испытывать радость от мелочей и не забывать улыбаться.
Космический совет: не душите в себе ребенка.
♉ Телец
Тельцы, изнуряющие диеты редко работают во благо, а если и получается скинуть пару лишних кило, то этот эффект недолговечен. Вместо того, чтобы тратить все силы на «похудение», переключите свое внимание на правильное питание, а как итог — хорошее самочувствие. У вашего тела есть особый способ сообщить, что ему нужно.
Космический совет: прислушайтесь к желаниям своего тела.
♊ Близнецы
Близнецы, проблема в том, что вы не умеете делегировать полномочия. В некотором смысле ваша самооценка зависит от того, сколько похвалы получите в ответ на проделанную работу. Но в первую очередь вы — часть общества. Призовите свое племя за помощью, в которой вы нуждаетесь прямо сейчас.
Космический совет: не отказывайтесь от помощи.
♋ Рак
Раки, неизвестное может быть пугающим. Постарайтесь принять изменения во всеоружии. Это не значит, что нужно воспринимать их с негативом, напротив! Будьте открыты всему новому и мир протянет вам руку.
Космический совет: примите изменения во всеоружии.
♌ Лев
Лев, это время освобождения. Время отпустить страхи и неуверенность, которые держали вас в тюрьме прошлого. Верьте в свои силы и будьте готовы преобразовать то, что вам больше не служит. Надо жить настоящим, устремив взгляд в будущее.
Космический совет: живите здесь и сейчас.
♍ Дева
Дева, колесо фортуны поворачивается в вашу сторону. Награды и признание, которых вы заслуживаете, скоро станут вашими. Но не зазнавайтесь, высокомерие и гордыня могут нарушить все ваши планы.
Космический совет: избавьтесь от гордыни.
♎ Весы
Весы, простите тех, кто оставил шрамы в вашей душе, пообещав быть всегда рядом и бросив в самый тяжелый период. Простите друга, который не защитил вас от бури, хотя вы всегда заботились о нем. Простите родителей за все случаи, когда они не принимали вас такими, какие вы есть. Простите себя за те моменты, когда вы не оправдали своих ожиданий. Речь идет об освобождении от бремени прошлого.
Космический совет: прощение — это то, что вам нужно сейчас.
♏ Скорпион
Скорпион, не верьте иллюзиям, созданным в трехмерной реальности. Отстаивайте то, во что вы верите, даже если вы стоите один, и знайте, что Вселенная открывает свои двери для храбрых сердец.
Космический совет: отстаивайте то, во что вы верите.
♐ Стрелец
Стрелец, неважно, кто что сказал. Единственное, что имеет значение — это любовь, которая свела вас вместе. Любовь, которая продолжает вселять надежду в самые мрачные дни. Сосредоточьтесь на божественной связи, которую вы разделяете с партнером. Это заставит весь лишний шум исчезнуть.
Космический совет: безусловная любовь — это прекрасно.
♑ Козерог
Козерог, самый большой барьер между тем, где вы находитесь, и тем местом, где вы хотите быть, — это ограничения в вашей голове. Постарайтесь визуализировать то, что вы хотите создать. И действуйте, когда поймете, что совершенно готовы.
Космический совет: все ограничения находятся в вашей голове.
♒ Водолей
Водолей, наличие определенных правил на самом деле порой даже способствует более глубокой связи. Признайтесь честно, чего вы хотите получить от своего партнера, коллеги, друга или оппонента. Порой недосказанность выливается в скандалы, интриги, расследования. Зачем это вам?
Космический совет: будьте честны с другими.
♊ Рыбы
Говорят, что Рыбы живут где-то между мечтой и реальностью. Неудивительно, что вам даровано богатое воображение! Многие из вас смотрят на мир с детским удивлением. Пусть «восторг» станет вашими воротами в другие миры. Поверьте, путешествия во времени принесут большую пользу вашим творческим проектам.
Космический совет: не растеряйте свою непосредственность.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа.
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