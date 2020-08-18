🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 августа, Луна находится в знаке Лев — отличное время для того, чтобы провести его с близкими. Подходящий период для новых знакомств и возобновления старых связей. Однако важно постараться избавиться от гордыни и высокомерия, это может помешать наладить отношения.

♈ Овен

Овны, общество всегда будет отягощать вас обязанностями, а кто-то говорить о том, что вы недостаточно «взрослый». Но вы рано поняли, что спешить некуда. Сегодня важно почувствовать себя ребенком, испытывать радость от мелочей и не забывать улыбаться.

Космический совет: не душите в себе ребенка.

♉ Телец

Тельцы, изнуряющие диеты редко работают во благо, а если и получается скинуть пару лишних кило, то этот эффект недолговечен. Вместо того, чтобы тратить все силы на «похудение», переключите свое внимание на правильное питание, а как итог — хорошее самочувствие. У вашего тела есть особый способ сообщить, что ему нужно.

Космический совет: прислушайтесь к желаниям своего тела.

♊ Близнецы

Близнецы, проблема в том, что вы не умеете делегировать полномочия. В некотором смысле ваша самооценка зависит от того, сколько похвалы получите в ответ на проделанную работу. Но в первую очередь вы — часть общества. Призовите свое племя за помощью, в которой вы нуждаетесь прямо сейчас.

Космический совет: не отказывайтесь от помощи.

♋ Рак

Раки, неизвестное может быть пугающим. Постарайтесь принять изменения во всеоружии. Это не значит, что нужно воспринимать их с негативом, напротив! Будьте открыты всему новому и мир протянет вам руку.

Космический совет: примите изменения во всеоружии.