На юге России другая беда. Из-за дефицита воды в некоторых районах Краснодара объявлен режим ЧС. В регионе уже несколько недель держится жара и засуха. Запасов в Краснодарском водохранилище минимум. И пока не пойдут дожди, местные власти будут доставлять воду бочками. За ситуацией следит Станислав Григорьев.

Нет, это не кадры с планеты Марс. Это Краснодарский край, причем самая близкая к морю его часть. В прошлом году здесь вода была со всех сторон, куда не глянь, а на лимане гнездились миллионы птиц. Ну, а сейчас это — пустыня.

«В этом месте, где я стою, глубина была порядка двух метров. Здесь очень много вымерло рыбы»

А это город Геленджик. И здесь воды тоже как в пустыне — очень не хватает.

«Не то, что нехватка, у нас ее вообще нет! У нас есть маленькие дети, которых нечем помыть. Вода не поступает!»

Тонкая струйка ранним утром и поздним вечером. Чтобы набрать хоть что-нибудь, приходится открывать кран на весь день.

«Стоит специально таз, а вдруг закапает. Когда закапает, у меня что-то наберется»

Похожая ситуация и в Новороссийске. Жители новостроек вдруг обнаружили, что их квартиры отключены от системы водоснабжения.

«Звоню. Где вода? Ну вам три машины вчера выбили, три машины привезли, а зачем вам больше вода?»

Чиновники пеняют на климат. По их словам, во всем виновата невиданная доныне засуха, поразившая юг России. Вот фотографии местных водохранилищ из космоса. Вода просто испарилась, ее стало остро не хватать.

«Водопотребление очень большое, а источники наши, к сожалению, снижают свою мощность. В данном случае, Дивноморский водозабор вместо 20 тысяч кубометров в сутки поднимает от десяти до 14», — заявил замглавы города-курорта Геленджик Павел Блинов.

В администрации Краснодарского края говорят: пока не пойдут дожди, воду придется доставлять бочками. Все ждут милостей у погоды, как манны небесной.

«Текущая погода, к сожалению, нам не помогает. У нас текущий год характеризуется засушливой погодой. Действительно, было мало дождей, начиная с зимы, что, конечно, повлияло на уровень водоносного слоя», — объясняет замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко.

Но местные жители говорят: на юге России почти каждый год жара. В прошлом году ничего подобного не было. По всей видимости, есть еще какие-то тонкости в нынешней ситуации с водоснабжением. В одном из городов, страдающих от жажды глава одного из районов на встрече с гражданами приоткрыл тайну. Из-за больших объемов строительства водопотребление также выросло. Плюс, имеются незаконные врезки в водопровод, которые катастрофически снижают расчетное давление.

«Там три килограмма давит. У нас получается, почти килограмм. У нас теряется два килограмма. Возьмем к примеру, самый простой расчет. Полтора километра трубы… Ну, километр… То есть, где-то, что-то… Я не говорю…»

Бороться с этой напастью, видимо, придется полиции. И чем скорее, тем лучше. Без влаги в 40-градусную жару даже самый красивый приморский город теряет свою привлекательность. В Новороссийском водоканале обещают: скоро воду дадут.

«Вообще ситуация держится под контролем, поэтому критической ситуации не будет. Вот. Все»



