Пчеловод рассказал, как выбрать неподдельный мед

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Молодцова Анна
Эксклюзив 57

Председатель Всероссийского общественного координационного совета по пчеловодству Валерий Капунин предупредил об опасности фальшивого продукта и объяснил технику его изготовления.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

Мед издревле считается полезным и целебным продуктом, который излечивает практически все недуги. Однако в наше время, когда полки магазинов буквально уставлены баночками с этим лакомством, существует вероятность купить поддельный продукт. О том, как не нарваться на ненастоящий мед и как его производят, 5-tv.ru рассказал председатель Всероссийского общественного координационного совета по пчеловодству Валерий Капунин.

По словам пчеловода, определить качество меда на глаз и вкус крайне сложно. Настоящий ответ, является ли тот или иной продукт подделкой, могут дать только специалисты в лабораториях. Поэтому Капунин порекомендовал закупаться медом у знакомого пасечника, который отвечает за качество своей продукции, либо на ярмарке. Так больше гарантий не приобрести подделку. В магазине же мед лучше не покупать, считает пчеловод.

«А вот в магазине, в баночке — красивая упаковка, повертели, покрутили, посмотрели. Мед там был подвержен термической обработке, нагреванию до 40 градусов. Таким образом, качество меда, хоть и не в значительной мере, но все равно несколько утрачивается», — сказал он.

Он также подчеркнул, что, несмотря на все полезные качества меда, который еще считается «эликсиром здоровья», поддельный продукт может быть опасен. Причем именно по той причине, что покупатель не может знать, что в него «намешали». В любом случае, пояснил эксперт, такой мед никакой пользы здоровью не принесет.

Помимо этого, Капунин рассказал, как изготавливают «фальшивый» мед.

«Самый примитивный способ фальшивого меда — это когда человек закармливает своих пчел сахарным сиропом и пчелы просто перерабатывают его», — объяснил пчеловод, отметив, что это еще «самый безобидный» способ подделки.

Ранее 5-tv.ru писал, кому, по мнению диетолога, противопоказан мед.

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