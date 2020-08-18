Специалисты Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии выяснили, как можно облегчить похмелье. В ходе исследования ученые установили, что аминокислота L-цистеин способна снизить признаки абстиненции, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что органическое соединение в избытке содержится в сырых куриных яйцах, семечках подсолнечника и свежем горохе.

В эксперименте участвовали две группы волонтеров, употреблявших накануне спиртное. Первым испытуемым ученые предложили таблетки с аминокислотой, а другим, по традиции, дали опохмелиться. При этом, доля алкоголя для каждого составляла полтора грамма на один килограмм веса.

После употребления «средств» от абстиненции у любителей спиртного произвели замеры его паров в выдыхаемом воздухе и концентрацию метаболитов в крови.

В результате была выявлена статистически значимая связь между аминокислотой L-цистеин и снижением похмельного синдрома. Волонтеры отмечали, что у них меньше болела голова, уходила тошнота, а также исчезали ощущения стресса и тревоги.

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