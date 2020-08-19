Неподдельная страсть: в каких фильмах герои действительно занимались сексом?

Использовались ли дублеры при создании тех или иных любовных сцен в фильмах — один из самых популярных вопросов при обсуждении кино. Редакция «Известий» составила список картин, в которых не только не было дублеров, но и актеры действительно занимались сексом.

В первую очередь на ум приходит Ларс фон Триер: датский кинематографист довольно часто включает в свои картины эротические сцены. Идея же снять их без дублеров полностью соответствовала его «Догме-95», по которой кино должно быть максимально близко к реальной жизни.

Мастер решил воплотить свою идею в «Идиотах», одном из первых своих фильмах. Судя по хроникальным подтверждениям, он готовился старательно: обсуждал все с актерами, на съемки сам пришел голый, но это не помогло. В итоге пришлось пригласить представителей порно-индустрии, а после этого в «Нимфоманке» и «Антихристе» звезды уже не занимались сексом для фильмов.

Майкл Уинтерботтом в 2004 году выпустил «9 песен» — сборник новелл о любви. В каждой из них так или иначе есть секс, и актеры фильма, Киран О’Брайэн и Марго Стилли, во всех сценах снимались сами. Зрители же картину приняли сдержано. Во всех эпизодах 18+ оказалось слишком мало света и грима, многое осталось за кадром, что, кажется, и не понравилось публике.

Еще один фильм с реальной постельной сценой — «Бурый кролик» Винсента Галло. Это тихая картина об одиночестве, в которой в одной из кульминационных сцен персонаж актрисы Хлои Севиньи занимается оральным сексом с Галло. Картина была представлена в Каннах в 2003 году, Севиньи тогда уже разочаровалась, что согласилась играть в этом эпизоде сама, так что прилюдно плакала на фестивале от смущения. Однако это сделало «Кролика» культовым, и теперь все восхищаются смелостью актрисы, а не осуждают ее.

Помимо этих фильмов в список вошли «Калигула» Тинто Брасса, «Империя чувств», а также «Любовь» Гаспара Ноэ.

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