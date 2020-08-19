В Роспотребнадзоре сказали, как правильно выбирать яблоки

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов, которые помогут понять, можно ли есть яблоки. Существует простой метод быстро разобраться в качестве фруктов, пишет со ссылкой на ведомство РИА Новости.

Внешний вид

Помятости, пятна, первые признаки гниения сигнализируют о том, что эти яблоки брать нельзя. В них может содержаться микотоксин, аналогичный грибам с плесенью. При попадании в организм человека он вызывает серьезные изменения в хромосомах, структуре клеток и иммунной системе.

Искусственное покрытие

Воск или иные препараты, которые часто наносят на поверхность яблок, могут продлить продолжительность их жизни не только внешне, но и внутренне. Они не дают фруктам гнить, но опасны для человека. Поэтому рекомендуется тщательно мыть яблоки в теплой проточной воде с щеткой перед употреблением в пищу. Также можно ошпарить их кипятком и снять с них кожуру, сообщали в ведомстве ранее.

Упаковка

На коробках, наклейках и пакетах яблок, особенно импортных, обязательно указывают страну происхождения фруктов, даты сбора урожая и фасовки продукции. Оттуда можно узнать рекомендуемый срок хранения. Если общий вес яблок превышает три килограмма, упаковка должна быть потной и жесткой, чтобы содержимое не пострадало при транспортировке.

Срок годности

На яблоках, продающихся не на развес, а в индивидуальных упаковках, всегда должна быть указана дата, до которой фрукты следует употребить в пищу. В противном случае такие яблоки брать не стоит.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение эндокринолога, почему яблоки можно есть не всем.