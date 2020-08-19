Цветоаномалия. Как узнать, что видишь мир иначе, чем другие?

Дальтонизм: для кого-то это — просто слово, для кого-то — диагноз. Не многие понимают природу данной особенности зрения, а потому даже не догадываются, что ею обладают. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru врач-офтальмолог Анастасия Никифорова рассказала, как понять, что вы видите мир иначе и что делать, чтобы устранить эту проблему. И для начала разберемся с терминологией.

Дальтонизм — это аномалия, при которой снижена или полностью отсутствует способность глаз различать оттенки цветов. В основе лежит генетическая мутация, в результате чего нарушается работа колбочек — фоторецепторов сетчатки, отвечающих за восприятие цветов различных предметов.

«Существует заблуждение, что люди с дальтонизмом видят мир черно-белым. Такой вариант развития существует, но встречается крайне редко. Все-таки в 99,9% случаев у пациентов с цветоаномалией возникают сложности в распознавании только нескольких оттенков. Например, зеленого, красного, синего или желтого спектров», — поясняет медик.

Для того чтобы выявить данную особенность, ее степень и тип, на территории России часто используют так называемую таблицу Рабкина. К слову, если нет возможности или желания посещать врача, провести тестирование можно и в домашних условиях. Достаточно лишь заглянуть в интернет, где есть и сама таблица, и описание к ней.

Диагноз дальтонизм — приговор?

По мнению врача, бояться данного диагноза совершенно не стоит. И хотя бы потому, что ученые давно изобрели специальные очки и даже мягкие контактные линзы со светофильтрами для коррекции многих форм дальтонизма.

«Что интересно, сейчас разрабатываются методы генетической инженерии для того, чтобы эти „поломки“ поправить. В общем-то это весьма перспективно и успешно», — успокаивает Анастасия Никифорова.

По словам эксперта, переживать насчет дальтонизма стоит лишь в случае, если он приобретенный. Так, если от рождения ваше зрение было корректным, а во взрослом возрасте картинка начала сильно меняться — это грозный знак. Вероятнее всего, возникла проблема на уровне зрительного тракта, там, где происходит анализ цветовой информации.

«Если вы замечаете, что видите мир в каких-то других цветах, это повод как можно быстрее обратиться к офтальмологу и неврологу», — предостерегает медик.

Интересные факты

Как уверяет Анастасия Никифорова, когда-то мы все были дальтониками, просто об этом немного позабыли. Оказывается, с цветовым зрением никто не рождается, ему буквально учатся. Первые несколько месяцев жизни человек воспринимает окружающие предметы именно в черно-белом формате.

Если очень захочется взглянуть на мир глазами пациентов с дальтонизмом, то достаточно лишь посмотреть на картины великого русского художника Михаила Врубеля или изучить фильмографию британского режиссера Кристофера Нолана. Творчество этих легендарных личностей сильно отличается от творчества тех, кто может видеть объекты во всех цветах и оттенках.

Мнение, что цветоаномалия встречается только у мужчин — в корне неверно. Так, лишь в небольшом исследовании Никифоровой дальтонизм в зеленых спектрах был выявлен сразу у двух женщин. К слову, ни одна не знала о своей особенности, а отсутствие цвета совершенно не влияло на качество их жизни.

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