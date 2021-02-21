«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой

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Виктория Андреева
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Селебрити поделилась неожиданными подробностями о последних днях жизни известной певицы.

«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой

Фото: РИА Новости / Антон Денисов; Instagram @kravetsalena

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Умерла Валентина Легкоступова

Светская львица Алена Кравец раскрыла странную деталь в деле о трагедии певицы Валентины Легкоступовой. По словам звезды, родственники заслуженной артистки РФ тщательно скрывали ее пребывание в больнице незадолго до смерти. В списках пациентов артистка значилась под другими именем и фамилией.

«Семья не хотела, чтобы прознала пресса и стала дежурить в коридорах, под окнами, покупать врачей. Так мне, по крайней мере, рассказали общие друзья», — цитирует «Дни.ру» слова Кравец, сказанные после похорон Легкоступовой.

В комментарии прессе селебрити призналась, что до сих пор находится в легком шоке от случившегося. Валентина Легкоступова была для Алены идеалом женственности и красоты. По словам светской львицы, именно певица оказала на нее серьезное влияние в годы становления как личности.

«Я просто не могла не прийти! Помню, как девчонкой я брала в руки расческу, представляя ее микрофоном, и пела „Ягоду-Малину“. <…> Я училась у нее любви к жизни и позитиву… Год назад на этом же кладбище я прощалась с одной своей подругой — Юлей Началовой, Сейчас ушла и вторая — Валечка. Как жить дальше?!» — вытирая слезы, с грустью подытожила Кравец.

Instagram @kravetsalena

О смерти Валентины Легкоступовой стало известно 14 августа 2020-го. За несколько дней до трагедии певицу доставили в больницу с жалобами на сильные головные боли и плохое самочувствие. Вскоре она впала в кому. Медики диагностировали у артистки серьезную черепно-мозговую травму и попытались удалить гематому посредством оперативного вмешательства. К сожалению, их усилия оказались тщетны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую клятву у гроба Валентины Легкоступовой дала ее дочь Анетта Бриль.

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