«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
Селебрити поделилась неожиданными подробностями о последних днях жизни известной певицы.
Фото: РИА Новости / Антон Денисов; Instagram @kravetsalena
Светская львица Алена Кравец раскрыла странную деталь в деле о трагедии певицы Валентины Легкоступовой. По словам звезды, родственники заслуженной артистки РФ тщательно скрывали ее пребывание в больнице незадолго до смерти. В списках пациентов артистка значилась под другими именем и фамилией.
«Семья не хотела, чтобы прознала пресса и стала дежурить в коридорах, под окнами, покупать врачей. Так мне, по крайней мере, рассказали общие друзья», — цитирует «Дни.ру» слова Кравец, сказанные после похорон Легкоступовой.
В комментарии прессе селебрити призналась, что до сих пор находится в легком шоке от случившегося. Валентина Легкоступова была для Алены идеалом женственности и красоты. По словам светской львицы, именно певица оказала на нее серьезное влияние в годы становления как личности.
«Я просто не могла не прийти! Помню, как девчонкой я брала в руки расческу, представляя ее микрофоном, и пела „Ягоду-Малину“. <…> Я училась у нее любви к жизни и позитиву… Год назад на этом же кладбище я прощалась с одной своей подругой — Юлей Началовой, Сейчас ушла и вторая — Валечка. Как жить дальше?!» — вытирая слезы, с грустью подытожила Кравец.
О смерти Валентины Легкоступовой стало известно в минувшую пятницу, 14 августа. За несколько дней до трагедии певицу доставили в больницу с жалобами на сильные головные боли и плохое самочувствие. Вскоре она впала в кому. Медики диагностировали у артистки серьезную черепно-мозговую травму и попытались удалить гематому посредством оперативного вмешательства. К сожалению, их усилия оказались тщетны.
Сегодня родственники умершей винят в трагедии ее третьего супруга — яхтсмена Юрия Фирсова. Мужчина утверждал, что и пальцем не тронул звезду. По его версии, супруга сама споткнулась в ванной комнате и неудачно упала.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какую клятву у гроба Валентины Легкоступовой дала ее дочь Анетта Бриль.
- 21 авг
- Супруг Легкоступовой пытается забрать свои деньги и вещи из квартиры певицы
- 20 авг
- «Грязные слухи»: Киркоров высказался об обидах Легкоступовой на Пугачеву
- 20 авг
- Дочь Валентины Легкоступовой принесла клятву у ее гроба
- 20 авг
- «Претендовать не будет»: муж Легкоступовой отказался от наследства
- 20 авг
- «Ей очень плохо»: пожилую мать Легкоступовой увезли с похорон дочери на «скорой»
- 20 авг
- Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?
- 20 авг
- Валентину Легкоступову кремировали
- 20 авг
- «Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
- 20 авг
- Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
- 20 авг
- Пластический хирург Легкоступовой рассказал о проблемах со здоровьем певицы
Читайте также
82%
0.53 87.43
0.03
Нашли ошибку?