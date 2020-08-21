Кандидат медицинских наук, врач-онколог Иван Карасев рассказал, какие люди больше других подвержены риску появления новообразований, сообщает «Российская газета».

Врач подчеркнул, что истинная причина появления в организме раковых клеток не установлена, но многие исследования указывают не только на генетическую предрасположенность, но и на ряд факторов, связанных с эмоциональным состоянием человека.

По словам Краснова, наиболее сильно на развитие заболевания влияют негативные эмоции, стресс, плохое питание и вредные привычки.

Люди общительные, открытые, жизнерадостные и в целом счастливые реже болеют раком, если сравнивать их с людьми закрытыми, неудовлетворенными жизнью, склонными к агрессии и депрессии.

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