ТОП-6 пород кошек, склонных к ожирению и сердечным заболеваниям — фото

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Виктория Андреева
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Эксперты из комитета ветеринарии Москвы объяснили, хозяевам каких животных придется всю жизнь тщательно следить за их питанием.

ТОП-6 пород кошек, склонных к ожирению и сердечным заболеваниям — фото

Фото: www.globallookpress.com / Feature China/ Barcroft Media

Шесть пород кошек вошли в число наиболее уязвимых к ожирению и сердечным заболеваниям. Подробнее о том, как содержать таких животных и снизить риск развития тяжелых недугов в беседе с РЕН ТВ рассказали представители пресс-службы комитета ветеринарии Москвы.

Для начала эксперты пояснили, что весомую роль в наборе веса домашних питомцев играет их генетическая предрасположенность. Этот факт позволяет ветеринарам с уверенностью заявлять, что кошки персидской и британской пород, а также корниш-рексы и сфинксы больше остальных склонны ожирению. Владельцам данных животных эксперты советуют с юного возраста приучать их к правильному режиму питания.

«Часто причиной перекорма является еда со стола. В условиях большого города нехватка времени приводит к тому, что владельцы питомцев оставляют ему корм впрок и не уделяют достаточно времени физической активности домашнего животного», — отметили в комитете ветеринарии.

www.globallookpress.com / imagebrokerArco Images Wegner; ТАСС / Серебряков Дмитрий

Специалисты предупреждают, что основная опасность кроется не только в том, что страдающие избыточным весом кошки не могут вести нормальный образ жизни: бегать, играть, вылизывать себя. Печальны сопутствующие заболевания — сахарный диабет, различные виды дерматитов, мочекаменная болезнь, заболевания сердца и суставов.

www.globallookpress.com / Chen Yuyu, P. Wegner

«Стоит помнить, что некоторые породы кошек предрасположены к сердечным заболеваниям. К их числу относятся мейн-куны, рэгдоллы, британские, сфинксы и персидские», — дополнили в ведомстве.

А в заключение посоветовали хозяевам вышеперечисленных домашних животных почаще играть с любимцами, а еще лучше — обустроить им в доме или квартире площадку с развлечениями.

www.globallookpress.com / Verena Scholze, Elmar Krenkel

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