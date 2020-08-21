Ученые объяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США объяснили повторное заражение коронавирусной инфекцией некоторых пациентов, сообщает РИА Новости.

Медики изучили селезенки и лимфатические узлы пациентов, которые скончались от COVID-19, и пришли к выводу, что у всех отсутствовали «клетки иммунной памяти».

В органах умерших не было обнаружено герминативных центров, которые вырабатывают В-лимфоциты. Простыми словами, обеспечивающих защиту иммунитета. Эти антитела способны защитить организм человека в течение короткого времени, после чего человек может заразиться COVID-19 повторно.

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