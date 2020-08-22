Эксперт назвал главную опасность телефонов с двумя sim-картами

Телефоны с двумя слотами для sim-карт имеют массу преимуществ, например, они очень удобны для тех, у кого есть и рабочий, и личный номер. Однако у этих аппаратов есть и недостатки. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал технический эксперт АНО Центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов.

По словам специалиста, у таких устройств часто наблюдается потеря сигнала у одной или сразу двух карт.

«Это происходит из-за того, что устройству сложно одновременно получать информацию с более чем одного источника, приходится контролировать потоки информации и распределять их, что приводит к возникновению ошибок в момент переключения от одного приемного модуля к другому», — рассказывает Симонов.

И чем больше таких ошибок копится, тем быстрее происходят нарушения в работе телефона. Самое же важное, что аппарат все еще будет показывать, что связь есть. Однако фактически до абонента никто не сможет дозвониться.

Решить проблему просто. По словам эксперта, нужно просто перезагрузить телефон. Но поможет это лишь единожды и не спасет от возникновения подобных сложностей в следующий раз.

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