Как быстро восстановить волосы после летнего солнца? — советы трихолога
Доктор медицинских наук Юлия Галлямова утверждает, что даже самые ломкие и пористые волосы «реанимировать» после курорта реально!
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Фото, видео: www.globallookpress / Andrey Arkusha; 5-tv.ru
Каждая женщина знает, как негативно сказываются на состоянии волос жаркое летнее солнце и соленая морская вода. Но при этом не все понимают, как правильно восстанавливать их структуру. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru доктор медицинских наук, член Европейской Академии Дерматовенерологии, врач-трихолог Юлия Галлямова поделилась проверенными способами быстрой «реанимации» локонов после отдыха на курорте.
Совет № 1
Первый и главный совет — запастись достаточным количеством питательных и восстанавливающих масок и кондиционеров для волос. По словам медика, очень важно, чтобы в их составе был так называемый «протеиновый» коктейль. Он поможет быстро восстановить структуру волоса, который, как известно, на 80% состоит из кератина — белка, обладающего механической прочностью. Пользоваться ими необходимо на постоянной основе.
Совет № 2
Тем женщинам, кто прибегает к регулярным окрашиваниям, Юлия Галлямова посоветовала сделать эту процедуру непосредственно перед отпуском. Так, содержащиеся в профессиональных средствах вещества помогут предотвратить пересушивание и выгорание волос.
«Также возьмите с собой в поездку солнцезащитные спреи для волос. Их сейчас достаточное количество, и они на самом деле работают. Особенно, это касается девушек с тонкими, вьющимися, пористыми и пушистыми волосами», — отметила эксперт.
Совет № 3
Тем, кто уже вернулся из поездки, трихолог советует регулярно делать «баню с экспозицией» для того, чтобы восполнить структуру волос и вернуть первоначальный блеск.
«Что это значит? Вы наносите маску по всей длине волос, надеваете полиэтиленовую шапочку и поверх обматываете полотенцем. Такую „баню“ нужно использовать в течение 15-30 минут, один-два раза в неделю», — рассказала медик.
А также добавила: если кто-то не готов бежать за маской для волос в магазин, ту же самую процедуру можно проделать с полюбившимся бальзамом.
Совет № 4
Тем особам, кто непрочь поэкспериментировать с народными рецептами, а также любительницам экологически чистой косметики, Юлия Галлямова посоветовать добавлять в маски и бальзамы масла. В частности, масло макадамия, жожоба или даже оливковое. Кроме того, применять их можно и чистом виде с последующим смыванием.
«Подогрейте масло до 40 градусов на водяной бане, нанесите на всю длину волос, наденьте полиэтиленовую шапочку и обмотайте полотенцем. Это тоже восполнит влагу в волосах, вернет блеск, но и в то же время не утяжелит ваши волосы», — заявила медик.
В заключение эксперт добавила, что справиться с сухостью и ломкостью волос помогут и всевозможные профессиональные процедуры. Достаточно лишь после окрашивания попросить своего парикмахера-стилиста сделать «идеальный уход» от различных брендов.
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