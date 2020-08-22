🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

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Алиса Старжевская
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 августа, не стоит принимать судьбоносных решений, лучше сосредоточиться на бытовых заботах.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 августа, Луна в созвездии Весы — в этот период лучше воздержаться от судьбоносных решений, а посвятить время отдыху и общению с близкими людьми.

♈ Овен

Овен, есть отличные новости для тех, кто хочет открыть свое дело. Ожидайте внезапного поворота судьбы, который принесет вам нужные средства. Возможна продуктивная встреча с инвестором. Оставайся открытым и смелым.

Космический совет: бизнесменов ждет большая удача.

♉ Телец

Тельцы, успех ждет вас на любовном фронте. Одинокие и безнадежно влюбленные Тельцы получат надежду, а тех, кто находится в отношениях, ждет ряд ярких впечатлений. Постарайтесь насладиться каждым моментом.

Космический совет: любовь окружит вас со всех сторон.

♊ Близнецы

Близнецы, одни верны своим половинкам всю жизнь, другие — заводят любовников на стороне. Никто не в праве говорить, что правильно, а что нет, или осуждать другого. У всех свои скелеты в шкафу. Сегодня вам придется выдержать сложный разговор, который вы избегаете уже некоторое время.

Космический совет: будьте честны с самими собой.

♋ Рак

Раки, необходимо прислушиваться к своему телу. К сожалению, жизнь — это не только про удовольствия. Иногда надо более ответственно относиться к тому, что сигнализирует ваш организм.

Космический совет: жизнь — не только удовольствия.

♌ Лев

Львы, мы всегда говорим о великих переменах, но живем в постоянном страхе перед тем, что они могут повлечь за собой. Вселенная замышляет заговор в вашу пользу. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на ощущении «потери», перенаправьте свой взгляд на то, что вы получите в процессе. При этом поблагодарите прошлое за все то, что оно пробудило в вас, и за то, как оно помогло вам стать тем, кем вы являетесь сегодня.

Космический совет: пора отпустить старую историю.

♍ Дева

Девы, темная ночь всегда сменяется дневным светом. Это то, что вы должны понять и в отношении своей жизни. За черной полосой придет светлая. Не стоит впадать в уныние и опускать руки. Скоро все встанет на круги своя.

Космический совет: станьте эпицентром бури.

♎ Весы

Весы, мы тратим слишком много времени на оценку того, что другие думают о нас. Вы сами прекрасно знаете, что многие вещи нужно пропускать мимо ушей, однако продолжаете танцевать на этих граблях. Осознайте, что действительно важно.

Космический совет: слушайте свое сердце, а не чужие языки.

♏ Скорпион

Буря прошла, Скорпион, можете не сомневаться. В вашем мире скоро все станет лучше. Помните, сейчас не стоит куда-то торопиться. Позвольте себе насладиться тем, что предлагает вам настоящее. Многие из вас, возможно, тоже испытали некую турбулентность в сфере отношений. Найдите минутку, чтобы послушать, что говорит ваш партнер.

Космический совет: наслаждайтесь настоящим.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы — личность. Да, со своими тараканами и принципами. Но вы сейчас оказались в той ситуации, когда необходимо отстаивать свою точку зрения. Иногда компромиссы нужны, но не всегда. Оцените правильно сложившуюся ситуацию.

Космический совет: отстаивайте свои интересы.

♑ Козерог

Козерог, вы научились обходить препятствия самостоятельно, не прибегая к помощи других. Но порой обращаться к близким, и к тем, кому доверяешь — просто необходимо. Так путь будет короче, а сил потратится меньше, и опять же поддержка никому не повредит.

Космический совет: не брезгуйте обращаться за помощью.

♒ Водолей

Водолей, вы никогда не станете идеальным. В любом случае совершенство — это иллюзия. Ваша истинная сила, изюминка, уникальность как раз-таки в недостатках. Почему-то вы называете их именно так, а зря.

Космический совет: перестаньте себя третировать.

♊ Рыбы

Рыбы, хватит страдать. Ничего не произошло такого, из-за чего стоит так убиваться. Поверьте, сейчас все в ваших руках. Вы можете как поменять систему, так и свою собственную судьбу. Будьте счастливы и независимы.

Космический совет: прекратите страдать.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

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