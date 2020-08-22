🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 августа, Луна в созвездии Весы — в этот период лучше воздержаться от судьбоносных решений, а посвятить время отдыху и общению с близкими людьми.

♈ Овен

Овен, есть отличные новости для тех, кто хочет открыть свое дело. Ожидайте внезапного поворота судьбы, который принесет вам нужные средства. Возможна продуктивная встреча с инвестором. Оставайся открытым и смелым.

Космический совет: бизнесменов ждет большая удача.

♉ Телец

Тельцы, успех ждет вас на любовном фронте. Одинокие и безнадежно влюбленные Тельцы получат надежду, а тех, кто находится в отношениях, ждет ряд ярких впечатлений. Постарайтесь насладиться каждым моментом.

Космический совет: любовь окружит вас со всех сторон.

♊ Близнецы

Близнецы, одни верны своим половинкам всю жизнь, другие — заводят любовников на стороне. Никто не в праве говорить, что правильно, а что нет, или осуждать другого. У всех свои скелеты в шкафу. Сегодня вам придется выдержать сложный разговор, который вы избегаете уже некоторое время.

Космический совет: будьте честны с самими собой.

♋ Рак

Раки, необходимо прислушиваться к своему телу. К сожалению, жизнь — это не только про удовольствия. Иногда надо более ответственно относиться к тому, что сигнализирует ваш организм.

Космический совет: жизнь — не только удовольствия.