Эксперт предупредил россиян о вреде беспроводных наушников

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Василий Заика
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По словам Александра Тимофеева, электромагнитное поле мобильной гарнитуры сравнимо с микроволновым излучением.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd, Sony Corporation, Andrey Arkusha, gourmet-vision

Эксперт предупредил россиян о вреде беспроводных наушников. Доцент кафедры информатики Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Александр Тимофеев в интервью агентству «Прайм» сравнил электромагнитное поле мобильной гарнитуры с микроволновым излучением.

«Если считать, что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определенно есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает», — отметил эксперт.

Специалист напомнил, что еще в прошлом веке ученые установили, что электромагнитные частоты имеют воздействие на продукты питания и органику. Беспроводные наушники в 40 странах мира названы возможной причиной рака мозга.

Александр Тимофеев подчеркнул, что в настоящее время наибольший вред человеку могут нанести так называемые реплики устройств — кустарные копии оригинальных изделий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о способах повысить скорость работы смартфона.

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