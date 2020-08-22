Эксперт предупредил россиян о вреде беспроводных наушников
По словам Александра Тимофеева, электромагнитное поле мобильной гарнитуры сравнимо с микроволновым излучением.
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Эксперт предупредил россиян о вреде беспроводных наушников. Доцент кафедры информатики Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Александр Тимофеев в интервью агентству «Прайм» сравнил электромагнитное поле мобильной гарнитуры с микроволновым излучением.
«Если считать, что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определенно есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает», — отметил эксперт.
Специалист напомнил, что еще в прошлом веке ученые установили, что электромагнитные частоты имеют воздействие на продукты питания и органику. Беспроводные наушники в 40 странах мира названы возможной причиной рака мозга.
Александр Тимофеев подчеркнул, что в настоящее время наибольший вред человеку могут нанести так называемые реплики устройств — кустарные копии оригинальных изделий.
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