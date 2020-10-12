«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Подписчики подозревают, что фото было постановочным.
Фото, видео: Instagram @valeriya @prigozhin_iosif
Продюсер Иосиф Пригожин не удержался от того, чтобы похвастаться подписчикам в Instagram, какая красавица у него жена. Он выложил несколько снимков супруги Валерии с галечного пляжа. Певица задремала, греясь на солнышке, а муж поработал папарацци.
«Спящая красавица. Пока уснула, решил воспользоваться моментом. Моя девочка в отличной форме», — поделился Пригожин.
Часть подписчиков тут же принялась восхищаться фигурой певицы, расхваливая ее на все лады.
«Очень красивая, фигура просто огонь!»
«Шикарная женщина»
«Валерия — просто эталон красоты и очарования!» — писали фанаты.
Другие поклонники выразили скепсис по поводу того, что Валерия якобы спит в кадре прямо на гальке. Многие уличали супругов в позерстве.
«Не поверю никогда, что уснула на этих камнях»
«Где шезлонг или хотя бы подстилка?»
«Уж конечно „уснула“! Позирует и очень старается!» — решили проницательные фолловеры.
Идеальные формы Валерии — предмет гордости и ее самой и супруга. Однако за время пандемии даже она умудрилась набрать пару лишних килограммов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Валерия не смогла сохранить фигуру в самоизоляции.
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