Долгий сон оказался опасен для пожилых людей

Ритм жизни в современном мире так ускорен, что многие предпочитают в молодости не тратить время на сон. Учеными давно доказано, что оптимальная продолжительность сна составляет восемь часов, однако далеко не всем удается ее придерживаться. С возрастом у людей появляется больше времени, в том числе и, чтобы выспаться. Тем не менее излишнее количество часов сна тоже может нанести вред организму. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил кардиолог Владимир Хорошев.

По его словам, многие пожилые люди спят больше восьми часов, чтобы таким образом компенсировать недостаток сна в юности. Однако это чревато серьезными последствиями для здоровья, вплоть до развития слабоумия.

«Исследования показали, что сон больше девяти, десяти или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии. Это заболевание приводит к когнитивным нарушениям головного мозга. В итоге это может привести к старческому слабоумию», — сказал врач.

Мало спать для людей старшего возраста тоже вредно. Если сон длится меньше восьми часов, организм просто не успевает восстановить ресурсы, потраченные за день. От этого могут страдать головной мозг, сердце, печень и желудок.

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