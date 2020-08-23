Проверь себя: нумеролог рассчитала код «идеальной женщины»

Дата рождения каждого человека — не просто цифры. Это — своеобразный шифр, разгадав который можно лучше узнать внутренний мир. Так, имея верную трактовку, не составит труда выявить свои слабые и сильные стороны, подобрать прекрасного спутника жизни и даже наладить бизнес.

Сегодня же ведущий нумеролог Ольга Перцева объяснила, что такое «код идеальной женщины» и как он выглядит.

Женщина-совершенство

Как известно, наука нумерология, основоположником которой является ученый Пифагор, всегда оперирует простыми цифрами от 0 до 9. Значения каждой из них базируется на сакральном знании о тесной связи явлений из материального мира с математическими знаками.

Для того чтобы составить «уравнение» идеальной женщины, Перцевой пришлось учитывать сразу несколько параметров. Для удобства все они были поделены на сектора. Всего их 11: характер, долг, энергия, здоровье, интерес, память, семья, плотское, труд, число судьбы и быт. И вот что из этого вышло.

По мнению эксперта, идеальная женщина — всегда немного предсказуема, капризна, однако именно поэтому с ней не скучно. Она прекрасно понимает, в какой момент стоит быть ближе с партнером, а в какой — держать дистанцию. Не чужды ей страх, умение прощать и просить о помощи. Код категории — 111 + 8 долг.

Кроме того, в присутствии этой дамы все буквально «цветет и пахнет», у окружающих же сразу поднимается настроение. Причина этого — положительная вибрация, которую изучает женщина при общении — 22 + 33/333.

Идеальная женщина всегда и все успевает, обожает наводить порядок, ведет себя крайне порядочно, с уважением относится к окружающим — 22 + 6; плотское ¾/5+ число судьбы 9.

Такая барышня никогда не будет экономить на мелочах, при этом тратит деньги с умом. Она знает, как подать себя в обществе, одевается изысканно и обожает романтику — быт 3 + логика 5; 22 + 4 + число судьбы 9 + 333.

При этом, идеальная женщина не боится заводить детей и уделяет им максимум внимания. Она умеет четко распределять свое время, чтобы не перегружать занятиями малыша, но также самой успевать отдохнуть. Код категории — энергия 22 + 33/333 + 111 + долг 8.

Таким образом получается следующая формула «женщины-совершенства».

«Характер 111 + долг 8 + энергия 22 + здоровье 4 + интерес 33/333 + память 99 + семья 4 + плотское ¾/5 + труд 6 + число судьбы 9/3/11 + быт 3», — цитирует Ольгу Перцеву Wday.ru.

Рассчитать свой личный код, а также сравнить полученные результаты с вышеуказанными параметрами можно на страничке личного блога нумеролога.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как при помощи нумерологии избавиться от повторяющихся неудач.