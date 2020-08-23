Диетологи рассказали, какие продукты не стоит есть сырыми
Некоторые блюда, употребленные в пищу без термической обработки, могут оказаться не только недостаточно вкусными, но даже опасными для здоровья.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Williams; 5-tv.ru
Не все продукты одинаково полезны в сыром виде, сообщает турецкое издание Sabah с отсылкой к диетологам. По мнению экспертов, некоторая пища не только не принесет пользы организму, но и может принести существенный ущерб здоровью.
О вреде сосисок говорили уже не раз, однако особую опасность этот полуфабрикат несет в сыром виде. В них могут сохраниться вредоносные бактерии — листерии. Стоит запомнить раз и навсегда: сосиски хоть и были уже заранее сварены на производстве, нельзя употреблять без термической обработки.
Также стоит быть осторожными с фасолью. В ней содержатся опасные токсины, устранить которые возможно только при нагревании продукта. Тушить, варить или запекать — тут выбор уже за вами. Главное — не употреблять ее сырой, поскольку это может привести к нарушению желудочно-кишечной функции.
Ране 5-tv.ru назвал самый вредный продукт для почек.
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