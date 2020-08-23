«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале

Актриса и телеведущая Екатерина Шпица опубликовала на своей странице в Instagram ностальгический пост, посвященный кинофестивалю «Короче», который проходит традиционно в Калининграде, но в этом году доступен лишь онлайн. Девушка отмечает, что скучает по подобным мероприятиям.

В публикации девушка показывает фотографии с фестиваля, сделанные в разные года его проведения. Также Шпица просит прощения у своих поклонников за большое количество снимков.

«За семь прошлых лет три ярких августовских дня в Калининграде стали неотъемлемой частью киножизни! Да и не только киножизни, а вообще — жизни. И грустно, что в этот раз мы не посмотрим лучшие короткометражки страны в „Заре“ и не потопчем босыми ногами песок на пляже у Шлосса, не потанцуем от души и на гигантских буквах „КОРОЧЕ“, у которых каждый год новый дизайн, не посидим… Но есть возможность хотя бы посмотреть фильмы онлайн, и это точно будет в удовольствие», — пишет Шпица.

Instagram @katerinashpitsa

Однако фанаты не против таких насыщенных публикаций. Они оценили все снимки и разделили печали актрисы по поводу паузы в фестивальной жизни страны.

«Обалденная сессия!!! „Замучайте“ нас, Екатерина!»

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«Катя, мучай, мы не против», — пишут подписчики.

Екатерина Шпица — актриса театра и кино. Наибольшую известность ей принесло участие во франшизе «Елки», а также же фильме «Крымский мост. Сделано и любовью» и сериала «Полярный».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тяжелом детстве Шпицы в глубинке.