ТОП-5 знаков зодиака, обладающих необъяснимой силой

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Анастасия Шадская
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Некоторые люди обладают уникальными способностями, о которых другие могут только мечтать.

ТОП-5 знаков зодиака, обладающих необъяснимой силой

Фото: www.globallookpress.com /Joachim Haack

Дата рождения определяет не только судьбу человека, но и его связь с  потусторонним миром. Астрологи полагают, что некоторым знакам зодиака свойственно то, что не могут другие, пишет журнал «Лиза».

Девы

У Дев сильно развита интуиция — они всегда чувствуют, когда что-то идет не так. Внутренний голос часто подсказывает им лучший вариант развития событий, и Девы следуют ему. Если же доказательств их подозрений не хватает, они могут спросить совета у звезд, обратиться к гаданиям и ритуалам, чтобы полностью убедиться в своей правоте.

Близнецы

Близнецы — двойственный знак, поэтому не удивительно, что им дано видеть будущее и предсказывать события. Они словно живут в двух мирах — реальном и потустороннем, где вещие сны и знамения не являются чем-то невероятным. При должном старании они могут развить в себе настоящий дар предвидения.

Раки

Сочувствие и эмоциональность Раков позволяет им не только хорошо понимать собственные чувства, но и разбираться, что гложет окружающих. Они могут и умеют гадать на картах и проводить ритуалы, но не ради наживы или выгоды для себя лично — им просто нужно объяснение происходяшего. Чистая энергия Раков помогает им понимать, стоит ли браться за какое-то дело или впереди ждет неудача.

Скорпионы

Хотя Скорпионы славятся как упрямые и страстные личности, они умеют и очаровывать. Необъяснимый магнетизм и притягательность — часть их дара, причем это касается как отношений любовных, так и ведения бизнеса. Они быстро понимают, как это работает, и часто используют свои способности, чтобы расположить к себе людей и начать ими манипулировать в своих целях.

Рыбы

Рыбы могут не осознавать этого, но эти тонкие натуры умеют предугадывать события. Обычно это касается не их собственной жизни — им больше понятны мотивы и поступки других. Зато они могут дать дельный совет близким и не попасть в сложную ситуацию, ведь всегда заранее поймут, что впереди их ждет опасная авантюра, а не успех.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасна неделя с 24 по 30 августа, по мнению астролога.

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