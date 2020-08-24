Естественная красота vs пластика: кто из звезд делал это?

Фанатам свойственно приписывать знаменитостям женского пола сверхспособности. Они едят и не полнеют, мгновенно восстанавливаются после родов, отлично выглядят в любом возрасте. На последнем пункте многие спотыкаются и задумываются — повезло ли звездам с генетикой или это вмешательство пластического хирурга?

Среди звезд есть те, кто предпочитают выглядеть на «свой возраст». Другие же делают все, чтобы продлить молодость и красоту. 5-tv.ru сравнил знаменитых ровесниц из разных «лагерей».

Экс-солистка группы «Блестящие», певица Юлия Ковальчук отлично выглядит. У нее с юных лет была точеная фигура, которую она смогла сберечь даже после родов. Она так хорошо и свежо выглядит, что многие уверены — все это заслуга процедур по омоложению и операций. Но их, скорее всего, не было, пишет Starhit.ru.

Instagram @juliakovalchuk

Во-первых, ее образ не менялся за все время, что она в объективе камер. Во-вторых, у нее аккуратные и правильные черты лица — такая внешность может оставаться неизменной десятилетиями. В-третьих, она выжимает максимум из визитов к косметологу, получая всю пользу средств с гиалуроновой кислотой, пилингов, витаминных инъекций.

А вот следов хирургического вмешательства на ее лице нет.

Многие полагают, что певица Светлана Лобода любит прибегать к так называемому «улучшайзингу» — настолько хорошо и свежо выглядит известная исполнительница и мать двоих детей. Пластический хирург Владимир Платохин считает, что с годами у артистки изменилась форма лица, что может говорить об имплантах или филлерах. Увеличившиеся скулы и очерченный подбородок могли появиться как после операции, так и благодаря инъекциям.

Instagram @lobodaofficial

Эксперт проанализировал снимки Лободы за последние несколько лет и отметил также другие изменения, например, он обратил внимание на увеличение объема губ. Кроме того, он указал на то, что щеки звезды стали более впалыми. Это может быть аргументом в пользу версии о вмешательстве хирургов и косметологов. В частности, Светлане приписывают операцию по удалению комков Биша — жира в области щек. Эту популярную процедуру выбирают почти все звезды на Западе, ведь она придает лицу более точеную форму. Однако достоверной информации о пластических операциях у певицы — нет. Все суждения медиков она отрицает.

Астролога Василису Володину из передачи «Давай поженимся» часто обвиняют в страсти к пластике. Многим сложно смириться с тем, что женщина ее возраста может выглядеть так хорошо без хирургического вмешательства.

Instagram @vasilisa.volodina

Каждому «Фоме неверующему» Володина напоминает, что хорошо выглядела и в школьные годы, предлагая сравнить те фото с сегодняшними, пишет Passion.ru.

Многие до сих пор не верят, что исполнительница хита 1998 года «Ветер с моря дул» и красавица-Натали из наших дней — это один и тот же человек. Но это так. Мама троих детей и верная жена, которая вышла замуж еще в 17 лет, выглядит отлично. Это касается и ее фигуры, и ее молодого, гладкого и улыбчивого лица.

www.globallookpress.com

Певица, у которой вышел новый клип «Поехали на дачу», не скрывает, что бывала у пластического хирурга. Это выгодно отличает ее от тех, кто выдает результат работы врачей за естественную красоту.

Так, после рождения второго ребенка и вскармливания молоком старших детей с большим перерывом Натали решила вернуть себе красивую и подтянутую грудь, пишет издание «7 дней». Она сделала операцию, которой полностью довольна. А красоту лица, скорее всего, гарантируют регулярные уколы ботокса. Но она не перебарщивает с омоложением и смотрится очень естественно.

Лайму Вайкуле всегда подозревали в пластике. Когда другие звезды, включая Примадонну, боролись с лишним весом, морщинами или иными признаками старения, она выглядела отлично. Однако заслуг пластических хирургов тут нет, утверждает портал «Вокруг.тв».

Она не сторонница ботокса и пластики и просто не видит в этом нужды, хотя не осуждает тех, кто этим пользуется. Еще в юности итальянский оператор сказал ей, что после 50-ти она будет выглядеть великолепно. Поверить в это ей удалось гораздо позже, когда она убедилась в его правоте.

www.globallookpress.com

Один единственный раз Лайма поддалась на уговоры косметолога и попробовала сделать укол ботокса. Она быстро поняла, что это не для нее, и с тех пор своему возрасту не изменяет.

«Морщинки — это красиво», — считает Вайкуле.

Многие успели забыть, как выглядела королева российского шансона Любовь Успенская до пластики. В том, что она постоянно что-то в себе меняет, не сомневаются даже самые преданные из ее фанатов. Проблемой стало то, что она «балуется» этим слишком часто и явно имеет зависимость от омолаживающих процедур, которые не всегда проходят удачно.

Эксперты полагают, что Успенская улучшила форму лица и подтянула кожу за счет армирования золотыми нитями — очень популярной процедуры, без которой не обходится почти ни одна отечественная и заграничная знаменитость, пишет Cosmo.ru.

www.globallookpress.com

Характерное сужение разреза глаз говорит о хирургической подтяжке глаз. В процессе врачи буквально «натягивают» кожу на затылок, чтобы сократить морщины. Кожа становится более гладкой, уходят носогубные складки, сокращается глубина кожных заломов. Страдает мимика, но эту цену Успенская явно готова была заплатить.

Ее подозревают также в увеличении и изменении формы груди, липосакции, увеличении губ, использовании ботокса. Но наиболее вероятна ринопластика — изменения ноздрей и формы носа говорят об этом громче, чем молчание самой Успенской.

Ранее 5-tv.ru писал, как выглядела Надежда Бабкина до пластики.