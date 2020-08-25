В Петербурге женщина через суд требует купить лекарство за 2,1 миллиона долларов

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Виктория Андреева
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Дорогостоящий препарат необходим для спасения жизни ее ребенку.

В Петербурге женщина через суд требует купить лекарство за 2,1 миллиона долларов

Фото: www.globallookpress.com © Mikhail Pletsky

Куйбышевский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению иска местной жительницы Светланы Гепаловой к Комитету по здравоохранению. Как пояснили KP.RU в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, в заявлении женщина требует предоставить препарат Zolgensma, жизненно необходимый для лечения ее маленького ребенка.

Стоимость одной инъекции лекарства сегодня составляет порядка 2,1 миллиона долларов или 156 миллионов рублей. Используется препарат для лечения детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (Генетическое нервно-мышечное заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга и приводящее к нарастающей мышечной слабости — Прим. ред.). Эффективен он лишь при введении малышам в возрасте до двух лет.

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Собрать огромную сумму самостоятельно у родителей маленького Кости не получилось: два года мальчику исполняется уже 2 сентября. Поэтому и пришлось обращаться в суд, чтобы Смольный услышал мольбы о помощи.

«Женщина ссылается на консилиумы, проведенные в феврале и апреле 2020 года в детской горбольнице Святой Ольги и НМИЦ имени Алмазова соответственно. <…> Суд в качестве третьего лица привлек городской комитет финансов. Извещения и запросы всем сторонам вручены. Процессуальные требования выполнены судом в полном объеме. Пока что объявлен перерыв до 9.00 утра 26 августа», — заявил собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать день на лечение Ромы Васильева.

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