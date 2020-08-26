Как подготовить квартиру к приходу нежданных гостей — советы для хозяйки
Организатор пространств объяснила, как избиваться от «визуального шума» в квартире.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В жизни каждой хозяйки случалось узнать о намерении гостей заглянуть на чай, когда те уже поднимаются по лестнице. В этой критической ситуации не хочется ударить в грязь лицом, встретив родственников или друзей беспорядком и пустым холодильником. Организатор пространств Мария Виноградова дала несколько советов, как заранее подготовить квартиру к «непрошенным» гостям.
Обезопасить себя от «казуса» хозяйка должна заранее, для этого необходимо продумать место хранение для каждой вещи или группы мелких предметов и сразу же убирать их на подготовленное место.
Начать специалист советует с прихожей комнаты, так как это первое место в квартире, где оказываются гости. В этой части квартиры беспорядок составляет оставленная у входа обувь, связки ключей, шапки, шарфы — словом, все то, что домочадцы раскидывают, возвращаясь домой.
Решить эту проблему Виноградова предлагает, купив обувницу, внутрь которой будет прятаться вся туфли и кроссовки. На ее верхней плоскости Виноградова рекомендует поставить корзины для мелочевки.
«Существует такое понятие как „горячие точки“ — это все те горизонтальные поверхности, которые собирают на себе вещи, которые не донесли до их места хранения. Дабы минимизировать этот визуальный шум, я рекомендую использовать органайзеры», — заявила специалист.
Следующее помещение, где оказываются гости — это ванная комната. Беспорядок в этой части квартиры в основном составляют сосуды, баночки и тюбики. Их Виноградова предлагает убрать в специальные контейнеры.
«Жидкости из больших сосудов можно переливать в индивидуальные диспенсеры, например, мыло, гель для душа и шампунь», — объяснила Виноградова.
Кроме того, организатор пространств подчеркнула, что важно сразу протирать и мыть видные поверхности, если они загрязнились. Это включает себя полы, раковину, варочную панель, унитаз и все открытые шкафы и полки, где может скапливаться пыль или жир.
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