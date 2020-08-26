Какие SMS-сообщения важно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников?

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Виктория Андреева
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Ценными советами по обеспечению безопасности поделился эксперт в области IT-технологий Станислав Косарев.

Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

В современном мире существует огромное количество уловок, благодаря которым мошенники с легкостью воруют личные данные граждан. И зачастую мы, сами того не замечая, им помогаем. К примеру, забываем регулярно чистить мобильные устройства. О том, как делать это правильно, в интервью агентству «Прайм» рассказал директор IT университета «Синергия» Станислав Косарев.

Самое главное правило — чистить все, что может представлять для пользователя какую-то ценность. В частности: SMS-сообщения с любой конфиденциальной информацией, записки с паролями, а также уведомления от мобильных банков.

«Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить смс со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем не стоит забывать про пароли от сайтов, где зарегистрирован пользователь. На всякий случай — все в «корзину».

Далее полезный совет: установите пароль на мобильное устройство, даже если в этом нет серьезной необходимости. Сегодня на выбор представлена масса вариантов: отпечаток пальца, распознаватель лица Face ID либо цифровой пароль. В последнем случае главное, чтобы не использовались «популярные» цифры «1,2,3,4,5», отметил Станислав Косарев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую защиту от телефонных мошенников придумали в России.

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