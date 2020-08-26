Какие SMS-сообщения важно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников?
Ценными советами по обеспечению безопасности поделился эксперт в области IT-технологий Станислав Косарев.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON
В современном мире существует огромное количество уловок, благодаря которым мошенники с легкостью воруют личные данные граждан. И зачастую мы, сами того не замечая, им помогаем. К примеру, забываем регулярно чистить мобильные устройства. О том, как делать это правильно, в интервью агентству «Прайм» рассказал директор IT университета «Синергия» Станислав Косарев.
Самое главное правило — чистить все, что может представлять для пользователя какую-то ценность. В частности: SMS-сообщения с любой конфиденциальной информацией, записки с паролями, а также уведомления от мобильных банков.
«Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить смс со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их», — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем не стоит забывать про пароли от сайтов, где зарегистрирован пользователь. На всякий случай — все в «корзину».
Далее полезный совет: установите пароль на мобильное устройство, даже если в этом нет серьезной необходимости. Сегодня на выбор представлена масса вариантов: отпечаток пальца, распознаватель лица Face ID либо цифровой пароль. В последнем случае главное, чтобы не использовались «популярные» цифры «1,2,3,4,5», отметил Станислав Косарев.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какую защиту от телефонных мошенников придумали в России.
Читайте также
82%
0.09 88.06
0.16
Нашли ошибку?