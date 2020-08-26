«Случается редко»: Алексей Чумаков рассказал об интимных отношениях с женой

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Татьяна Меркер
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Певец посетовал на кризис среднего возраста и угасшую страсть с супругой Юлией Ковальчук.

«Случается редко»: Алексей Чумаков рассказал об интимных отношениях с женой

Фото: Instagram @alexchumakoff

Звездные супруги Ковальчук и Чумаков не так давно отметили семь лет со дня свадьбы. Все это время за отношениями знаменитостей пристально следили фанаты и газетчики. Появлялись слухи о его угасших чувствах к красотке-жене. Более того всех интересовали подробности интимной жизни пары.

Сам Алексей Чумаков решился расставить все точки над i в пикантной теме. Музыкант пожаловался на угасшую страсть в их с супругой постели, передает «Дни.ру».

«Секс в моей жизни случается редко. Просто нет времени, да и кризис среднего возраста сказывается, знаете ли», — ответил музыкант на щепетильный вопрос.

В интервью программы «Светская хроника» на Пятом канале похожее мнение высказывала и Ковальчук. Она заявляла, что в длительных отношениях просто необходимо разнообразие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты не признали Чумакова, сделавшего баскетбольный трюк.

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