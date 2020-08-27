Михеев день: почему нельзя повышать голос и пить алкоголь 27 августа

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Анастасия Шадская
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В этот день православные христиане чтят память святого, который считается покровителем жилища.

Фото, видео: Globallookpress.com /Rolf Vennenbernd, / imagebroker/Klaus Rainer Krieger, /Konstantin Mikhailov, 5-tv.ru

Русская православная церковь 27 августа чтит память Михея, который был покровителем мастеров и каменщиков, строителей домов и храмов. По имени святого день этот часто зовут Михеем-Тиховеем, и он связан с рядом важных традиций, пишет «Утро.ру».

Что можно делать 27 августа

К этому дню заканчивалась страда (напряженная летняя работа в период косьбы), поэтому община часто помогала вдовам, старикам и сиротам закончить с полевыми работами и собрать урожай, пока не грянули морозы.

Успенский пост кончался, так что можно было отметить это дело застольем, желательно — за свадебным столом. Поэтому на Михея юноши сватались к возлюбленным, а вскоре играли свадьбы.

Стоит провести время с семьей и родными, это поможет сохранить покой в доме.

Михей покровительствует жилищу, так что можно молиться о получении собственного дома, и святой обязательно услышит.

Что нельзя делать в Михеев день

Нельзя повышать голос, кричать и ругаться. Соблюдение тишины поможет сохранить мир в доме.

Озвучивание плохих снов и своих опасений может привести к их исполнению.

Занимать и давать в долг деньги нельзя, чтобы не потерять финансовое благополучие.

Не стоит затевать выпечку, возиться с тестом и мукой, чтобы не потерять свое жилище.

Нельзя пить алкоголь, чтобы не привлечь в дом беду.

Приметы на Михея-Тиховея

  • Ярко-красный рассвет 27 августа говорит о скорых дождях и ветрах.
  • Клин журавлей в небе — к скорым морозам и ранней зиме.
  • Безветрие в этот день обещает сухую осень.
  • Новолуние обещает резкую перемену погоды.
  • Если же будет буря, то и в сентябре будет плохая погода, а осень обещает быть дождливой.

Именины 27 августа

День Ангела в этот церковный праздник отмечают Александр, Федор, Семен, Матвей, Николай, Евдокия, Ева, Василий, Владимир, Аркадий и Алексей.

Ранее 5-tv.ru выкладывал прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа.

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