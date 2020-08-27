Михеев день: почему нельзя повышать голос и пить алкоголь 27 августа
В этот день православные христиане чтят память святого, который считается покровителем жилища.
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Фото, видео: Globallookpress.com /Rolf Vennenbernd, / imagebroker/Klaus Rainer Krieger, /Konstantin Mikhailov, 5-tv.ru
Русская православная церковь 27 августа чтит память Михея, который был покровителем мастеров и каменщиков, строителей домов и храмов. По имени святого день этот часто зовут Михеем-Тиховеем, и он связан с рядом важных традиций, пишет «Утро.ру».
Что можно делать 27 августа
К этому дню заканчивалась страда (напряженная летняя работа в период косьбы), поэтому община часто помогала вдовам, старикам и сиротам закончить с полевыми работами и собрать урожай, пока не грянули морозы.
Успенский пост кончался, так что можно было отметить это дело застольем, желательно — за свадебным столом. Поэтому на Михея юноши сватались к возлюбленным, а вскоре играли свадьбы.
Стоит провести время с семьей и родными, это поможет сохранить покой в доме.
Михей покровительствует жилищу, так что можно молиться о получении собственного дома, и святой обязательно услышит.
Что нельзя делать в Михеев день
Нельзя повышать голос, кричать и ругаться. Соблюдение тишины поможет сохранить мир в доме.
Озвучивание плохих снов и своих опасений может привести к их исполнению.
Занимать и давать в долг деньги нельзя, чтобы не потерять финансовое благополучие.
Не стоит затевать выпечку, возиться с тестом и мукой, чтобы не потерять свое жилище.
Нельзя пить алкоголь, чтобы не привлечь в дом беду.
Приметы на Михея-Тиховея
- Ярко-красный рассвет 27 августа говорит о скорых дождях и ветрах.
- Клин журавлей в небе — к скорым морозам и ранней зиме.
- Безветрие в этот день обещает сухую осень.
- Новолуние обещает резкую перемену погоды.
- Если же будет буря, то и в сентябре будет плохая погода, а осень обещает быть дождливой.
Именины 27 августа
День Ангела в этот церковный праздник отмечают Александр, Федор, Семен, Матвей, Николай, Евдокия, Ева, Василий, Владимир, Аркадий и Алексей.
Ранее 5-tv.ru выкладывал прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа.
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