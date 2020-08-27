🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 августа, Луна переходит из знака Стрельца в знак Козерога. В этот день рекомендуется заняться творчеством и направить энергию в искусство.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 августа, Луна переходит из знака Стрельца в знак Козерога. В этот не стоит давать деньги в долг, иначе можно будет долго ждать их возвращения. Рекомендуется посвятить себя творческим занятиям.
♈ Овен
Позади немало испытаний, ваш путь не был легким, Овны. Но пришла пора отпустить прошлое и дать шанс новым отношениям и свершениям. Это может стать новой замечательной главой вашей жизни.
Космический совет: доверьтесь Вселенной, и она не подведет.
♉ Телец
Никогда не поздно меняться. Возраст — это просто число, дорогие Тельцы. Возможно, сейчас самое время задуматься о том, что нужно именно вам.
Космический совет: преображение — вот, что вам нужно.
♊ Близнецы
Вам разбили сердце? Не вы первые, не вы последние, дорогие Близнецы. Нельзя позволять этому портить всю вашу жизнь. Кстати, если оглядеться по сторонам, то вас может ждать новое чувство.
Космический совет: позвольте себе открыться любви.
♋ Рак
Сейчас наступает самое благодатное время для Раков, когда будет все получаться. Мечтавшие о ребенке скоро услышат радостную весть, а вынашивавшие план собственного проекта смогут, наконец, его реализовать.
Космический совет: плодородие — вот ключевое слово этого периода вашей жизни.
♌ Лев
Львы-одиночки могут встретить удивительного человека. Прекрасный внешне, с богатым внутренним миром, чьи идеи и взгляды полностью совпадают с вашими. Не нужно ждать, пока кто-то другой обратит на него внимание, — время действовать! Скорее всего, это самое близкое определение «судьбы» в вашей жизни.
Космический совет: может быть, это родственная душа?
♍ Дева
Девам не помешает перезагрузка — может быть, стоит обратиться к картам или звездам, чтобы понять, что происходит. Но есть и хорошая новость — совсем скоро появится перспектива долгосрочных отношений. Вы можете найти «того самого», Девы.
Космический совет: откройте для себя новые возможности.
♎ Весы
Не все умеют читать ваши мысли, Весы. Чтобы в отношениях царило взаимопонимание, нужно уметь говорить о чувствах и обсуждать свои желания. А вот если партнер хочет контролировать каждый ваш шаг, то нужно наоборот четко обозначить границы.
Космический совет: пора научиться озвучивать свои мысли и желания другим.
♏ Скорпион
Скорпионы жаждут глубокой близости и безусловного доверия в отношениях со второй половиной. И если что-то не получается, то вам хочется все бросить. Но если сесть и спокойно поговорить, возможно, что все сомнения уйдут в прошлое.
Космический совет: добейтесь любви и выстроите сами свое счастье.
♐ Стрелец
Жить на полную катушку хорошо, пока сердце не оказывается разбито, а вы не разочаровываетесь в случившемся, верно, Стрельцы? Но стоит воспринимать это, как важный опыт, который поможет не наступить на те же грабли в будущем. Прошлое учит нас и приближает к идеалу.
Космический совет: жизнь порой делает полный оборот.
♑ Козерог
В любом конфликте есть три стороны — ваша, чужая и истинная. Козероги, если вам тяжело принять чужую точку зрения, то хотя бы выслушайте ее и попытайтесь осмыслить. Возможно, вам не так уж чужды будут переживания близких вам людей, и это поможет наладить контакт.
Космический совет: забудьте на время о собственном эго.
♒ Водолей
У всех есть личные переживания и страхи, особенно в отношении любви. Водолеям пора перестать потакать себе и довериться своей интуиции. Быть может, все окажется совсем не так, как казалось.
Космический совет: пора освободиться от страхов относительно любви.
♊ Рыбы
Рыбы достаточно тревожились о том, что думают другие об их интересах, увлечениях и любовных отношениях. Пришла пора просто получать от этого удовольствие. В поисках второй половинки никто, кроме вас, не сможет помочь, так что хватит оглядываться на посторонних.
Космический совет: отвоюйте свое право на счастье.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа.
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