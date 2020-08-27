Почему нехватка сна может идти на пользу организму?

Резкое уменьшение часов сна не только вредит организму, но и помогает мозгу острее реагировать на экстренные ситуации. Такое мнение озвучила психолог Люция Сулейманова, пишет радио Sputnik.

Злоупотреблять таким методом не стоит, но иногда недосып — самое доступное средство для любого человека, когда нужно подстегнуть свой мозг мыслить оперативнее. При нехватке сна, особенно регулярной, организм находится в состоянии постоянного стресса. Но зато и решение сложных задач, поиск нетривиального подхода к проблеме происходит очень быстро.

«Недосып активизирует организм, провоцирует тревогу и поисковую активность. Это активизирует предпринимательскую активность, то есть поиск нестандартных и творческих решений в каких-то ситуациях», — объяснила Сулейманова.

Впрочем, работать это будет только до поры до времени. В какой-то момент силы у организма кончатся, и стресс перестанет бодрить мозг.

«Мы не сможем дальше поддерживать и управлять теми проектами, которые мы себе уже успели организовать в таком состоянии», — предупредила психолог любителей засидеться по ночам.

Врачи считают, что для здоровья необходимо спать около восьми часов в день, однако эта норма может разниться в зависимости от человека и его потребностей.

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