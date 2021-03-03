ТОП-5 рекордов Гиннесса, которые привели к катастрофам

Книга рекордов Гиннесса пестрит удивительными и, порой, опасными достижениями. И некоторые из них настолько безрассудные и рискованные, что смельчакам пришлось поплатиться за них своими жизнями.

Самое большое количество воздушных шаров

www.globallookpress.com © Cris Faga

Один из самых заметных подобных рекордов произошел на благотворительном мероприятии в американском Кливленде. Тогда власти города решили запустить в воздух полтора миллиона воздушных шариков, надутых гелием. Выглядела акция весьма впечатляюще, пока большую часть из них не начало сдувать ветром. В итоге шары улетели на территорию аэропорта и заблокировали его работу, а также опустились в озеро, из-за чего спасатели не смогли спасти нескольких человек, которые тонули.

Самое большое число прыгающих парашютистов

Второй по масштабности и зрелищности рекорд, который также закончился трагедией, случился в 2014 году. Тогда группа из 222 опытных парашютистов планировала выпрыгнуть одновременно из самолета, собраться в воздухе в фигуру, разъединиться, а после вновь собраться, но уже в другую фигуру. Спортсмены смогли выполнить все элементы, но уже в конце одна из участниц группы не смогла раскрыть парашют и разбилась.

Рекорды скорости

Рекорды скорости — одни из самых опасных в знаменитой книге. И нередко их выполнение приводит к трагедиям. Так, в 2013 году американский мотогонщик Билл Уорнер собирался побить рекорд скорости на мотоцикле. Гонщику необходимо было разогнаться до 482 километров в час. Достигнув отметки в 458, Уорнер потерял управление и упал. Врачам скорой помощи не удалось спасти мужчину, от полученных травм он практически сразу скончался.

К смерти привел и рекорд скорости на автомобилях среди женщин, который побила в 2019 году американка Джесси Комбс. Девушка на реактивном автомобиле разогналась до скорости 841,338 километра в час, а после, скорее всего, колесо наехало на мелкий твердый предмет. Следователи считают, что им мог быть камень. В результате этого Комбс ударилась головой о руль и мгновенно умерла. Девушка смогла обновить рекорд, но расплатилась за него своей жизнью.

Самое большое количество выпитых ядов

В списке также есть гражданин России. В 2004 году Дмитрий Бутаков пытался поставить рекорд по выпитому тосолу, он принял дозу, в пять раз превышающую смертельную, и скончался.

www.globallookpress.com © Manfred Bail

Бутаков долго готовился к достижению. Во-первых, он уже прославился на всю Россию умением пить тосол в больших дозах, во-вторых, разработал специальную ядовитую диету и в течение семи месяцев принимал препараты в дозировках, превышающих смертельные. Однако за три месяца до окончания диеты, в свой день рождения, он решил увеличить дозу: вместо 150 грамм Бутаков выпил 250. После этого, спустя некоторое время, ему стало плохо, а позднее он умер из-за отказа печени и почек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россиянин установил на Эльбрусе мировой рекорд.