Судебная коллизия: Магаданские приставы накопили миллионные долги и сбежали

Удивительные вещи происходят с приставами на Колыме. Суровые блюстители закона неожиданно для себя оказались по другую его сторону. Раньше они бегали за должниками, теперь за ними бегают журналисты. В их кабинетах и след простыл!

Приставы Магаданской области сами стали должниками. За аренду и коммуналку накопили сначала три миллиона, потом еще и два. Постановление суда есть, а вот самих приставов — нет! Они словно злостные алиментщики: схватив чайник и алюминиевые провода сменили явки, пароли и адреса.

От правосудия приставы не скрываются — но кто же с них сможет взыскать долг, кроме них самих? Вот такой магаданский казус

В непростой юридической коллизии разбиралась корреспондент Алиса Паршакова. Подробнее смотрите в видеосюжете.

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