🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 августа, убывающая Луна в знаке Льва покровительствует влюбленным и ечтателям.
Фото: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 августа, убывающая Луна в знаке Льва создает идеальные условия для того, чтобы заняться творчеством, проявить любовь к своим близким и окунуться в чувства с головой.
♈ Овен
Овны, звезды побуждают вас подвести итоги того, что вы делали, и пересмотреть план дальнейших действий. Обратите внимание на свои мысли. Сегодня интуиция работает на вас. Она не позволит вам оказаться в проигрышном положении. Возможно, Вселенная посылает вам сообщения свыше.
Космический совет: прислушайтесь к сердцу.
♉ Телец
Тельцы, к сожалению, в нашей жизни не все всегда происходит четко по плану. Неожиданные события могут выбить вас из привычной колеи. Итак, пристегните ремни безопасности, приготовьтесь к худшему, но также надейтесь на чудо. Гибкость — это навык, который вам пригодится.
Космический совет: надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.
♊ Близнецы
Близнецы, не стоит искать в действиях других корыстных интересов. Иногда кто-то пытается вам помочь просто так, от чистого сердца. Не стоит поддаваться своим негативным мыслям. Примите добро и отдайте его в ответ. У закона бумеранга нет времени. Он вечен.
Космический совет: откройтесь окружающим.
♋ Рак
Пожалуй, у всех нас есть докторская степень по созданию собственных проблем. Проблем, которых никогда не существовало. Раки, как вы поддаетесь таким бурным фантазиям и становитесь жертвой своего же воображения? Пора задуматься об этом.
Космический совет: перестаньте раздувать из мухи слона.
♌ Лев
Львы, сегодня вам лучшего всего уменьшить физические и психические нагрузки. Рекомендовано сторониться конфликтов, как в делах бизнеса, так и в личных отношениях. Лучше проведите время в тишине: за чашечкой чая или кофе, с пледом и любимыми сериалами.
Космический совет: позвольте себе расслабиться.
♍ Дева
Если мы были созданы по подобию Бога, то как мы можем быть ограничены правилами нашей физической реальности? Взгляни за пределы границ, Дева. Поверь, все запреты таятся только у нас в голове. Мир на самом деле выходит далеко за пределы наших иллюзий.
Космический совет: не бойтесь взглянуть за границы своего мировосприятия.
♎ Весы
Весы, мы проводим столько времени, беспокоясь о том, «как» и «почему», что в конечном итоге создаем собственные проблемы. Вселенная напоминает вам, что ваша задача — просто наслаждаться жизнью. Придумайте свою мечту. и боритесь за то, во что верите.
Космический совет: служите своей мечте.
♏ Скорпион
Нет ярлыков, Скорпион. Нет волшебной формулы, которая доставит вас в желаемое место назначения. В этой жизни все зависит только от вас и от ваших трудов. Помните пословицу: «Терпение и труд — все перетрут»? Сейчас она очень ярко описывают вашу жизнь. Вселенная обязательно наградит вас за старания.
Космический совет: трудитесь и обязательно добьетесь желаемого.
♐ Стрелец
Стрельцы, избегайте соблазнов, даже если вам кажется, что о ваших слабостях никто не узнает. Подумайте обо всем, что можете потерять, если не сумеете сдержать себя. Восстановить доверие к себе будет непросто.
Космический совет: не дайте себе поступиться собственным принципам.
♑ Козерог
Козероги, вы будете удивлены, но Вселенная всегда работает на вас. Кажущиеся незначительными события приводят к более крупным, которые, в свою очередь, изменяют течение вашей жизни к лучшему. Если исходить из космических сигналов, вы обнаружите, что привлекаете такие случайные встречи, которые впоследствии оказываются судьбоносными.
Космический совет: прислушайтесь к знакам
♒ Водолей
Водолеи, не стоит беспокоиться о своей следующей зарплате или о том, как вы оплатите свои счета в ближайшие месяцы. Вы были в земной мир, чтобы испытать полноту жизни и насладиться изобилием во всех ее проявлениях. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие.
Космический совет: побалуйте себя.
♊ Рыбы
Рыбам сегодня лучшего всего уделить время заботе о своем здоровье. В последнее время работа и дом отнимает много ваших сил, поэтому вам нужно немного сбавить темпы, чтобы не выгореть эмоционально.
Космический совет: позаботьтесь о своем самочувствии.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа.
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