«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре
Специалист пояснила, какие люди более других испытают на себе негативное влияние планеты.
Фото: Instagram @vasilisa.volodina
Звездный астролог Василиса Володина предупредила подписчиков своего микроблога о возможных трудностях в начале осени, это она объяснила наступлением ретроградного периода Марса.
«Совсем скоро, 9–10 сентября Марс на небе повернет в ретроградное движение. Ретроградность продлится до середины ноября», — написала Володина в своем профиле в Instagram.
Также астролог объяснила, как этот период влияет на повседневную жизнь людей. По ее словам, многие начинают испытывать агрессию и апатию, также нарастает «уровень неадекватности» и увеличиваются риски травматизма.
«Любые действия человека могут уводить от желаемого результата в сторону. Неприятно, но многим придется признать, что пора менять тактику действий», — пояснила астролог.
Володина предупредила, что некоторые люди более других испытают на себе негативное влияние планеты. В публикации она оставила список с датами рождения тех, кому необходимо с особым вниманием подойти к своему психологическому и физиологическому состоянию.
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