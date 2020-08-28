«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре

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Татьяна Меркер
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Специалист пояснила, какие люди более других испытают на себе негативное влияние планеты.

«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре

Фото: Instagram @vasilisa.volodina

Звездный астролог Василиса Володина предупредила подписчиков своего микроблога о возможных трудностях в начале осени, это она объяснила наступлением ретроградного периода Марса.

«Совсем скоро, 9–10 сентября Марс на небе повернет в ретроградное движение. Ретроградность продлится до середины ноября», — написала Володина в своем профиле в Instagram.

Также астролог объяснила, как этот период влияет на повседневную жизнь людей. По ее словам, многие начинают испытывать агрессию и апатию, также нарастает «уровень неадекватности» и увеличиваются риски травматизма.

«Любые действия человека могут уводить от желаемого результата в сторону. Неприятно, но многим придется признать, что пора менять тактику действий», — пояснила астролог.

Instagram @vasilisa.volodina

Володина предупредила, что некоторые люди более других испытают на себе негативное влияние планеты. В публикации она оставила список с датами рождения тех, кому необходимо с особым вниманием подойти к своему психологическому и физиологическому состоянию.

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