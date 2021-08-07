Идеальная пара? Чьи отношения в советских фильмах нельзя назвать здоровыми?
Далеко не все счастливые любовные истории в фильмах СССР можно назвать здоровыми отношениями по мнению специалистов.
Фото: Kinopoisk.ru
Многие примеры отношений из полюбившихся нам картин являются нездоровыми и будь в то время популярны услуги психологов, герои бы обязательно к ним отправились. Специально для 5-tv.ru психолог и сексолог Екатерина Киселева рассказала, каким парам из популярных фильмов СССР нужно было обратиться к специалисту.
Катерина и Гоша из «Москва слезам не верит»
Героиня фильма «Москва слезам не верит» Катерина — яркий пример того, как из-за любовных неурядиц, женщина может замкнуться в себе и поставить крест на личной жизни. Катерина решила посвятить себя карьере и воспитанию дочери. Екатерина Киселева заметила, что идти на такие ограничения нельзя, потому что женщина полностью теряет свое внутреннее «Я». Да, у Катерины Тихомировой был роман с женатым мужчиной, но это знак того, что она подсознательно пыталась уйти от ответственности в построении личной жизни.
Но во второй части фильма героиня встретила Гошу, полностью перевернувшего ее взгляды. Катерина закрыла глаза на то, что ее возлюбленный меньше зарабатывает и качество его жизни значительно ниже, чем ее. Ведь она дослужилась до должности начальницы на заводе, на котором когда-то начинала с простой наладчицы, приобрела квартиру и машину. А ее избранник наоборот, жил в коммуналке и был простым, но стоит отметить, талантливым инженером.
Антонина и Николай из «Москва слезам не верит»
Продолжая рассматривать отношения героев из фильма «Москва слезам не верит», психолог заметила, что случай Антонины и Николая — уникален, но со стороны мужчины. Герой — редкий пример того, как представитель сильного пола проецирует любовь и привязанность к матери на будущую жену.
Николая можно назвать «маменькиным сынком» и отнести к тому типу мужчин, которые рассматривают женщину на роль будущей жены только в том случае, если она похожа на их мать. Мама для них — идеал женщины и терять его они не хотят. Поэтому Николай нашел Антонину и женился на ней, ведь героиня Раисы Рязановой был заботливая, скромная и хозяйственная. При этом Киселева предупредила, что искать в будущем избраннике образ отца или матери — норма.
Анатолий Новосельцев и Людмила Прокофьевна из «Служебного романа»
Судьба главной героини фильма «Служебный роман» Людмилы Прокофьевны похожа на судьбу Катерины Тихомировой. Она также отталкивала от себя мужчин зная, что всегда будет выше них в плане социального статуса. Кроме того, Калугина пережила предательство любимого мужчины и подруги. Именно это событие вычеркнуло из ее жизни любовь на долгие годы, сделав ее «железной леди».
Кроме личной жизни, героиня перестала следить за собой. Все мы помним, как преобразилась Мымра после того, как поняла, что заинтересовала Новосельцева. Про эту пару можно сказать, что встретились два одиночества: Калугина занята карьерой, а Новосельцев воспитанием детей, кроме того, они оба пережили предательство.
Тося Кислицына и Илья Ковригин
Режиссер фильм «Девчата» решил раскрыть Илью Ковригина, как классического представителя нарциссов. Герой самовлюблен и смотрит на женщин свысока. Такой мужчина, несмотря на отрицательные качества его характера, привлекает женщин. В его сети попалась Тося — молодая и неопытная девушка.
Главная ошибка героини заключается в том, что Кислицына сразу же «растворилась» в Ковригине, обратила внимание психолог Киселева. Это одна из самых распространенных ошибок женщин в начале отношений. Ни в коем случае нельзя «заглядывать» мужчинам в рот. Несмотря на спор Ильи с друзьями и неправильного поведения Тоси, они смогли оставить это позадить и начать отношения.
Надя, Женя и Ипполит из «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Главные герои романтической комедии относятся к типу людей, которым в жизни очень сложно сделать какой-то определенный выбор. Надя вроде бы хочет видеть рядом с собой сильного мужчину, которым является Ипполит, но в то же время его напористость отталкивает ее. Но с другой стороны, героине это нравится и утешает, что ее жених самостоятельный и обеспеченный.
Внезапное появление Жени Лукашина стало некой отдушиной. Надя увидела в нем все то, чего ей не хватает в Ипполите. Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» заканчивается тем, что героиня Барбары Брыльской отправляется в Москву, чтобы воссоединится с новым возлюбленным. Конечно, на протяжении 25 лет, кинозрители полагали, что Надя в итоге осталась с Женей, но после выхода продолжения комедии в 2007-м, становится ясно, что нет. Героиня решила связать свою жизнь с Ипполитом.
Надежда, Василий и Раиса из «Любовь и голуби»
Любовный треугольник комедии Владимира Меньшова похож на тот, который мы увидели в «Иронии судьбы, или С легким паром!», но в центре оказывается мужчина. Деревенская семейная жизнь Василия и Надежды течет своим чередом, а главная отдушина главного героя — уход за голубями. Видимо, героев фильма настолько затянуло в бытовое болото, что они подсознательно создали конфликтную ситуацию, которая едва не привела к разводу, объяснила психолог.
Василий отправился в отпуск на курорт и встретил Раису — эффектную городскую женщину. Он испытал с ней именно те чувства и эмоции, которых ему не хватало в размеренной жизни с женой. А Надежда смогла проявить свой нрав и также испытала именно те бурные эмоции, которых ей не хватало в браке. Чем закончился «Любовь и голуби»? Эмоциональный взрыв в отношениях Василия и Надежды добавил новизны в их жизнь и традиционно, «все жили долго и счастливо».
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