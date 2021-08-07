Идеальная пара? Чьи отношения в советских фильмах нельзя назвать здоровыми?

Многие примеры отношений из полюбившихся нам картин являются нездоровыми и будь в то время популярны услуги психологов, герои бы обязательно к ним отправились. Специально для 5-tv.ru психолог и сексолог Екатерина Киселева рассказала, каким парам из популярных фильмов СССР нужно было обратиться к специалисту.

Катерина и Гоша из «Москва слезам не верит»

Героиня фильма «Москва слезам не верит» Катерина — яркий пример того, как из-за любовных неурядиц, женщина может замкнуться в себе и поставить крест на личной жизни. Катерина решила посвятить себя карьере и воспитанию дочери. Екатерина Киселева заметила, что идти на такие ограничения нельзя, потому что женщина полностью теряет свое внутреннее «Я». Да, у Катерины Тихомировой был роман с женатым мужчиной, но это знак того, что она подсознательно пыталась уйти от ответственности в построении личной жизни.

Фото: Kino-teatr.ru

Но во второй части фильма героиня встретила Гошу, полностью перевернувшего ее взгляды. Катерина закрыла глаза на то, что ее возлюбленный меньше зарабатывает и качество его жизни значительно ниже, чем ее. Ведь она дослужилась до должности начальницы на заводе, на котором когда-то начинала с простой наладчицы, приобрела квартиру и машину. А ее избранник наоборот, жил в коммуналке и был простым, но стоит отметить, талантливым инженером.

Антонина и Николай из «Москва слезам не верит»

Продолжая рассматривать отношения героев из фильма «Москва слезам не верит», психолог заметила, что случай Антонины и Николая — уникален, но со стороны мужчины. Герой — редкий пример того, как представитель сильного пола проецирует любовь и привязанность к матери на будущую жену.

Фото: Kino-teatr.ru

Николая можно назвать «маменькиным сынком» и отнести к тому типу мужчин, которые рассматривают женщину на роль будущей жены только в том случае, если она похожа на их мать. Мама для них — идеал женщины и терять его они не хотят. Поэтому Николай нашел Антонину и женился на ней, ведь героиня Раисы Рязановой был заботливая, скромная и хозяйственная. При этом Киселева предупредила, что искать в будущем избраннике образ отца или матери — норма.

Анатолий Новосельцев и Людмила Прокофьевна из «Служебного романа»

Судьба главной героини фильма «Служебный роман» Людмилы Прокофьевны похожа на судьбу Катерины Тихомировой. Она также отталкивала от себя мужчин зная, что всегда будет выше них в плане социального статуса. Кроме того, Калугина пережила предательство любимого мужчины и подруги. Именно это событие вычеркнуло из ее жизни любовь на долгие годы, сделав ее «железной леди».

Фото: Kinopoisk.ru

Кроме личной жизни, героиня перестала следить за собой. Все мы помним, как преобразилась Мымра после того, как поняла, что заинтересовала Новосельцева. Про эту пару можно сказать, что встретились два одиночества: Калугина занята карьерой, а Новосельцев воспитанием детей, кроме того, они оба пережили предательство.

Тося Кислицына и Илья Ковригин

Режиссер фильм «Девчата» решил раскрыть Илью Ковригина, как классического представителя нарциссов. Герой самовлюблен и смотрит на женщин свысока. Такой мужчина, несмотря на отрицательные качества его характера, привлекает женщин. В его сети попалась Тося — молодая и неопытная девушка.

Фото: Kinopoisk.ru

Главная ошибка героини заключается в том, что Кислицына сразу же «растворилась» в Ковригине, обратила внимание психолог Киселева. Это одна из самых распространенных ошибок женщин в начале отношений. Ни в коем случае нельзя «заглядывать» мужчинам в рот. Несмотря на спор Ильи с друзьями и неправильного поведения Тоси, они смогли оставить это позадить и начать отношения.

Надя, Женя и Ипполит из «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Главные герои романтической комедии относятся к типу людей, которым в жизни очень сложно сделать какой-то определенный выбор. Надя вроде бы хочет видеть рядом с собой сильного мужчину, которым является Ипполит, но в то же время его напористость отталкивает ее. Но с другой стороны, героине это нравится и утешает, что ее жених самостоятельный и обеспеченный.

Фото: Kino-teatr.ru

Внезапное появление Жени Лукашина стало некой отдушиной. Надя увидела в нем все то, чего ей не хватает в Ипполите. Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» заканчивается тем, что героиня Барбары Брыльской отправляется в Москву, чтобы воссоединится с новым возлюбленным. Конечно, на протяжении 25 лет, кинозрители полагали, что Надя в итоге осталась с Женей, но после выхода продолжения комедии в 2007-м, становится ясно, что нет. Героиня решила связать свою жизнь с Ипполитом.

Надежда, Василий и Раиса из «Любовь и голуби»

Любовный треугольник комедии Владимира Меньшова похож на тот, который мы увидели в «Иронии судьбы, или С легким паром!», но в центре оказывается мужчина. Деревенская семейная жизнь Василия и Надежды течет своим чередом, а главная отдушина главного героя — уход за голубями. Видимо, героев фильма настолько затянуло в бытовое болото, что они подсознательно создали конфликтную ситуацию, которая едва не привела к разводу, объяснила психолог.

Фото: Kino-teatr.ru

Василий отправился в отпуск на курорт и встретил Раису — эффектную городскую женщину. Он испытал с ней именно те чувства и эмоции, которых ему не хватало в размеренной жизни с женой. А Надежда смогла проявить свой нрав и также испытала именно те бурные эмоции, которых ей не хватало в браке. Чем закончился «Любовь и голуби»? Эмоциональный взрыв в отношениях Василия и Надежды добавил новизны в их жизнь и традиционно, «все жили долго и счастливо».