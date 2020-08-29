🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 августа, растущая Луна в знаке Козерога покровительствует всем деятельным личностям, которые никогда не упустят свое счастье.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 августа, Луна перешла в знак Козерога. Это значит, что представителям всех знаков зодиака нужно четко определить свои цели и работать над собой. Велика вероятность, что приблизиться к желаемому все-таки получится.
♈ Овен
Овны, вот уже несколько дней вы беспрестанно творите. Окружающие поражаются вашей глубине мысли и уникальным идеям, которые рождаются в вашей голове. Однако на выходных вам следует переключиться. Необходимо взять передышку. Вот увидите, после небольшого релакса вы вернетесь к работе полные энергии и сил.
Космический совет: отдохните от работы.
♉ Телец
Тельцы, планирование и жизнь по расписанию — это не про вас. Вы привыкли решать задачи спонтанно, и в этом кроется ваше огромное преимущество. Кто кроме вас может найти нестандартный подход к решению рутинных проблем и выкрутиться из самой неловкой ситуации? Карты вам в руки. Сегодня у вас получится все, не сомневайтесь.
Космический совет: ищите нестандартные подходы к стандартным вещам.
♊ Близнецы
Близнецы, впереди вас ждут серьезные перемены. Это слегка пугает вас, однако не стоит бояться открыться неизведанному. Только тот, кто рискует, может покорить самые высокие вершины и преодолеть себя.
Космический совет: не бойтесь перемен.
♋ Рак
Раки, иногда, для того чтобы выиграть надо проиграть. Вы когда-нибудь слышали об этом? Например, при споре со своей второй половинкой лучше уступить и благодаря этому добиться гармонии и взаимопонимания в отношениях. Звезды советуют вам быть мягче и внимательнее со своим партнером.
Космический совет: научитесь признавать поражение.
♌ Лев
Львы, хватит грустить о том, что другие вас в чем-то обошли. Вместо этого подумайте, в чем вы сами превзошли окружающих. От природы вы невероятно талантливы. Однако почему-то не замечаете этого, пытаясь постоянно равняться на остальных. Вы — уникальны, и это главное.
Космический совет: примите себя таким, какой вы есть.
♍ Дева
Девы, звезды вам напоминают о кармических последствиях всех ваших поступков. Если вы хотите, чтобы окружающие помогали вам, нужно начать с себя. Научитесь каждый день благодарить судьбу за то, что имеете, и тогда удача вам улыбнется
Космический совет: не забывайте о действии закона бумеранга.
♎ Весы
Весы, иногда вам может показаться, что вы остались одни, а все окружающие от вас отвернулись. Однако это не так. Правда в том, что вас любят и поддерживают. Ваша духовная команда идет рядом с вами, переживает за вас и посылает вам вдохновение, необходимые для создания лучшего будущего.
Космический совет: не сомневайтесь в себе.
♏ Скорпион
Звезды призывают вас записывать в уме все, чем вы занимались в последние несколько месяцев. Возможно, вы экспериментировали с творчеством или гадали. Может быть, вы заново открыли свою любовь к письменному слову. В любом случае знайте, что идеи и вдохновение, которые вы получили в этот период времени, не случайны. Они мягко подталкивают вас в правильном направлении.
Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.
♐ Стрелец
Стрельцы, бывают моменты в жизни, когда мы чувствуем, что все рушится. Да, возможно, вас травят. Да, вас просят попрощаться со своим старым знакомым миром. И да, вам придется пройти через огонь. Но это того стоит.
Космический совет: смело перешагивайте через препятствия.
♑ Козерог
Козероги, сегодня вам лучше всего провести время со своей второй половинкой. Как давно вы устраивали ужин при свечах или вместе смотрели трогательные фильмы? Ваши отношения необходимо оживить, иначе есть риск, что счастье, которое строилось годами, может разрушиться.
Космический совет: уделите время своему партнеру.
♒ Водолей
Водолеи, работающие в сфере красоты, моды и искусства — ваше время сиять! Не стоит недооценивать свою силу. Не стоит недооценивать все способы, которыми вы делаете мир прекраснее. Те, кто хочет сделать сдвиг в данной сфере карьеры, получат знак, подтверждающий, что они на правильном пути. Осталось только сделать первый шаг.
Космический совет: будьте смелее.
♊ Рыбы
Рыбам сегодня рекомендуется контролировать свои эмоции. Иначе они вас смогут спровоцировать на крайние поступки, о которых вы впоследствии будете жалеть.
Космический совет: не дайте эмоциям сыграть с вами злую шутку.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа.
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