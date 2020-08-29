Владимир Путин наградил Артемия Лебедева и Александра Расторгуева

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Софья Зуева
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Указ о вручении государственных наград россиянам, внесших вклад в различные сферы деятельности, подписан главой государства.

Владимир Путин наградил Артемия Лебедева и Александра Расторгуева

Фото: www.globallookpress / АГН Москва

Российский президент Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград россиянам, отличившихся в тех или иных сферах перед государством. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 29 августа.

Среди представленных к награде оказался известный дизайнер Артемий Лебедев. Ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» за заслуги II степени.

«За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича — генерального менеджера ООО «Студия Артемия Лебедева», — говорится в тексте указа.

Кроме него такого же вида поощрения со стороны государства удостоилась и гендиректор IT-компании InfoWatch Наталья Касперская.

Лидера музыкальной группы «Любэ» Александра Расторгуева наградили орденом Александра Невского за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю творческую деятельность».

В списке россиян, представленных к наградам, оказались несколько десятков представителей сферы бизнеса, политики, образования, науки и культуры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин поблагодарил более 600 человек, принимавших участие в строительстве Главного храма вооруженных сил в Подмосковье.

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