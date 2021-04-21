Как найти подход к подростку в зависимости от его знака зодиака

Часто бывает, что дети вырастают совершенно отличными от родителей, и к подростковому возрасту становятся совершенно непредсказуемыми. Одни проникаются к семье нежностью и открыто выражают свои чувства, другие закрываются и предпочитают держать свои переживания в тайне. Как понять, что вам нужно что-то изменить в своем отношении к подростку, или вы все делаете правильно, в интервью 5-tv.ru рассказал астролог Олег Персидский. Учитывая созвездие, под которым родился тинейджер, вы многое узнаете о нем и поймете, как лучше его воспитывать.

Овен

Повзрослев, ваш маленький Овен начнет проявлять характер. Поведение подростка-Овна может быть неожиданным. Особенно, если кто-то помешает ему осуществить задуманную идею. Но вспышка ярости моментально пройдет. И на смену ей придет ослепительная улыбка. В школе Овны не слишком хорошо учатся. Они легко усваивают любой предмет, однако им часто не хватает мотивации. Помогите подростку выбрать цель в жизни и не стройте преграды при стремлении ребенка достичь ее.

Телец

Тельцы растут очень самостоятельно. Они реже других склонны к переменам настроения. Если их ничего не раздражает, то обычные для них состояния — это спокойствие и доброжелательность. Из-за этого они могут казаться более взрослыми, чем их одногодки. Телец отлично себя чувствует, находясь среди взрослых. Он попросту займется своими делами. Поэтому не стоит уделять подросткам-Тельцам повышенное внимание — им так комфортнее.

Близнецы

У подростков, родившихся под этим созвездием, очень хорошее воображение. Они могут болтать без умолку. Очень важно с раннего детства научить представителя знака Близнецы говорить правду: он должен хорошо отличать ложь и придуманные им истории. Подросток с легкостью может выполнять пару дел одновременно, поэтому не стоит ругать его, если он будет делать уроки и параллельно слушать музыку.

Рак

Подростки-Раки ранимы, и это может сыграть с ними злую шутку. Нередко Раки становятся подозрительными, злобными и угрюмыми. Поэтому уделяйте своему ребенку больше внимания. Поддерживайте его, но забота не должна переходить в чрезмерную опеку — тогда ваш ребенок может вырасти несамостоятельным и неспособным решать бытовые проблемы.

Лев

Лев с детства знает, что может добиться успеха в жизни, но для этого ему потребуется быть честным с самим с собой. Подросток-Лев всегда поступает так, чтобы им восхищались. Имейте в виду, что это желание является главным мотиватором для подростка-Льва.

Дева

Рожденные под знаком Дева люди — привередливы в выборе одежды, и, чем старше они становятся, тем избирательнее подходят к выбору гардероба. Также Девы любят чистоту: они старательны и аккуратны. У родителей Девы никогда не возникнет проблем с уговариванием своего чада принять душ. Их одежда должна быть всегда свежевыстиранной и отглаженной. Нервная система у Дев шаткая: у них возможны страхи и фобии. Будьте внимательны и старайтесь вовремя заметить изменение в настроении Дев.

Весы

Весов необходимо научить быстро справляться со своей нерешительностью. Нужно объяснить подростку, что не все ситуации требуют подробного анализа и взвешивания фактов. Весы ленивы и часто уходят от проблем. Для них главное — собственное психологическое равновесие. Но, к сожалению, в этом случае проблемы начинают накапливаться, как снежный ком. Попытайтесь объяснить своему ребенку, что лучше будет, если справляться со сложностями, возникающими на жизненном пути, по мере их наступления.

Скорпион

Скорпионы умеют добиваться всего, чего захотят. В достижении цели они используют убеждения и хитрость. Воспитывать Скорпиона стоит в приятной, доброжелательной атмосфере, но все же в строгости — найдите баланс. Скорпиону нужно показать, кто главный в семье, иначе он может сесть вам на шею.

Стрелец

У Стрельцов нет проблем с коммуникацией. Общаться с другими подростками им в радость. Но при этом они — хвастунишки и задиры, хотя и добрые. Они все время стараются получить новые впечатления и знания. Легкий характер и большое количество увлечений притягивает к ним других людей. Дайте подростку возможность заниматься тем, чем он хочет, даже если вам кажется, что он выбрал слишком много занятий одновременно.

Козерог

Козероги-подростки удивляют своей мудростью и немногословностью. Они нелюдимы. Если в дом пришли гости, Козерог, скорее всего, отсидится в своей комнате. Представители этого знака довольно равнодушны к обществу и не стремятся к шумной компании. Дискотеки и вечеринки им не интересны. Не переживайте за них и не заставляйте выходить в люди, если те того не желает. Просто им так комфортнее.

Водолей

В подростковом возрасте у Водолеев возрастает желание общаться с другими людьми. Они тянутся ко всему новому, а общество для них — это возможность получать дополнительную информацию. С Водолеями достаточно сложно спорить, однако, если ваши доводы будут логичными, то он к ним обязательно прислушается. Водолеи часто выбирают для общения компании постарше и выступают в них в роли «вожака». Общайтесь с подростком — ему это будет только в радость.

Рыбы

Рыбам бывает нелегко усидеть на месте. Они творческие личности и не любят жизнь по расписанию. Еще с раннего детства они выбирают себе занятие по душе. Они очень хорошо чувствуют настроение своего окружения, особенно своих родителей. Если вы расстроены, они обязательно попытаются вас утешить. Но будьте аккуратны: от любого дурного слова они могут испугаться и закрыться в себе.

Конечно, на характер ребенка может повлиять не только дата рождения, и не все проблемы удастся решить, зная его особенности. Но эти знания помогут мудрее относиться к поведению подростка, и вам будет легче понять его.

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