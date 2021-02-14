«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
В сети появилась информация о бывшем возлюбленном новоиспеченной супруги Арсения Шульгина.
Фото, видео: Instagram @lianavolkovaa
В августе 2020-го состоялось одно из главных светских мероприятий года — свадьба младшего сына певицы Валерии, Арсения Шульгина. Избранницей молодого человека стала 21-летняя блогер и модель Лиана Волкова.
Как и следовало того ожидать, не все поклонники звездной семьи «одобрили» выбор Арсения. Так, многим показалось странным, что сладкая парочка сыграла свадьбу всего через год после знакомства. Именно поэтому Лиану подозревают в беременности. А кто-то и вовсе считает, что таким образом девушка могла проложить себе путь в «большое будущее». Тем более, что и прошлый ее кавалер был отнюдь не простым работягой.
По информации Woman Journal, экс-бойфренд Волковой — сын действующего мэра Владивостока, гонщик Артур Гуменюк. Как выяснилось, до недавнего времени Лиана проживала в Благовещенске, где и познакомилась с юношей. Их отношения были очень серьезными: парень не только красиво ухаживал за любимой, но даже открыл для нее шоурум. В общем, делал все, чтобы красавица чувствовала себя счастливой.
Несмотря на старания Артура, бизнес девушки вскоре прогорел: Лиана отказывалась платить несовершеннолетним моделям за съемки в рекламе ее бутика, в связи с чем неоднократно имела проблемы с законом.
«Очень странная девица…»
«М-да… Как еще женить на себе Шульгина, если не по залету?»
«Не получилось с сыном мэра, здесь решила попытать счастье!»
«Кажется мне, неспроста она в этой семейке появилась!» — продолжают обсуждать Лиану пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru показал кадры с грандиозной свадьбы младшего сына певицы Валерии.
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